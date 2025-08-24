Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Суми, вибухи в Росії: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Суми, вибухи в Росії: головне за ніч
Головні новини ночі проти 24 серпня
фото ілюстративне

За попередніми даними, у Сумах обійшлось без жертв та постраждалих

Ворог масовано атакував Суми дронами, у декількох регіонах Росії гриміли вибухи: зафіксовано влучання, на Гаваях прокинувся вулкан.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 24 серпня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Суми

У ніч на 24 серпня під ударом опинилось місто Суми.

За повідомленням моніторингових каналів, у місті пролунало десятки потужних вибухів. Окупанти масовано атакували Суми ударними дронами.

Як повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, Суми перебувають під атакою ворожих БпЛА. Наслідки атак уточнюються.

«Сили оборони працюють. Наслідки атак з’ясовуються. Дякую захисникам, які цілодобово оберігають наші міста. Загроза триває – залишайтеся у безпечних місцях», – написав він.

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих.

Вибухи в Росії

Увечері 23 серпня безпілотники атакували Підмосков'я, Санкт-Петербург та райони Ленінградської області. 

Губернатори регіонів Олександр Дрозденко та Олександр Бєглов повідомили про збиття кількох дронів у Тосненському, Киришському, Гатчинському, Пушкінському та Красносільському районах.

Одночасно в Москві та Санкт-Петербурзі оголосили про введення режиму «килим». Мер Москви Сергій Собянін повідомив збиття дронів, які летіли курсом на Москву.

За його словами, на місці падіння уламків працюють фахівці.

Пожежа на АЕС у Курській області

У ніч на 24 серпня дрони атакували Курську область. За повідомленням місцевих каналів, під ударом опинилось місто Курчатов.

Повідомляється, що після атаки дронів виникла пожежа на території Курської АЕС у Курчатові. У пресслужбі станції заявили, що рятувальники ліквідовують наслідки інциденту.

Зазначається, що загорівся трансформаторний блок, який не належить до атомної станції. Він був розвантажений на 30%.

Вулкан на Гаваях

На Гаваях знову активізувався один із найактивніших вулканів світу – Кілауеа.

За даними Геологічної служби США, виверження відбувається в кратері Halema‘uma‘u та стало вже 31-м епізодом з грудня 2024 року.

Під час останнього спалаху висота лавових фонтанів досягала майже 100 метрів. Найбільш потужні викиди фіксувалися з північного жерла, тоді як інші осередки демонстрували слабшу активність.

Фахівці наголошують, що загрози для місцевого населення чи авіації наразі немає, а ситуація перебуває під постійним контролем спостережних центрів.

Теги: окупанти вулкан рятувальники місто населення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головком повідомив, що ухвалив необхідні рішення для посилення стійкості Сил оборони
Окупанти посилюють тиск на півночі Донеччини – Сирський
20 серпня, 15:26
В українському полоні перебувають представники 32 країн
В українському полоні перебувають представники 32 країн
14 серпня, 20:21
Ситуація на фронті 10 серпня
Лінія фронту станом на 10 серпня 2025. Зведення Генштабу
10 серпня, 23:58
Пілоти ЗСУ знищили рідкісний північнокорейський міномет (відео)
Пілоти ЗСУ знищили рідкісний північнокорейський міномет (відео)
10 серпня, 05:26
Більша частина Часового Яру перебуває під контролем ЗСУ
Часів Яр перебуває під повним вогневим контролем ЗСУ
9 серпня, 22:08
Сили протиповітряної оборони збили більшість ворожих цілей, однак частина об’єктів зазнала руйнувань і потребує відновлення
Пошкоджено дитсадок та приватні будинки. Мер Бучі показав наслідки масованої атаки росіян
8 серпня, 09:05
Прихильниця окупантів звернулася до главаря так званої ДНР та інших окупаційних «структурних підрозділів»
Колишня помічниця бойовиків «ДНР» поскаржилася на свавілля окупантів (відео)
4 серпня, 15:39
Сьогодні росіяни вкотре записали в свою чорну статистику вбивства дітей
Серед загиблих у Києві двоє дітей
31 липня, 21:05
Два гелікоптери здійснили 20 скидів води об'ємом 40 тонн
До ліквідації наслідків атаки РФ у Києві залучалася авіація (відео)
31 липня, 13:49

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 серпня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 24 серпня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 24 серпня 2025
В Україні дощитиме: погода на 24 серпня
В Україні дощитиме: погода на 24 серпня
Атака на Суми, вибухи в Росії: головне за ніч
Атака на Суми, вибухи в Росії: головне за ніч
Хто в Росії визначає курс переговорів: аналіз ISW
Хто в Росії визначає курс переговорів: аналіз ISW
Росія вдарила по пожежній частині на Донеччині
Росія вдарила по пожежній частині на Донеччині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 серпня 2025
19K
«Змусили роздягнутися перед чоловіком-лікарем». Спортсменка поскаржилася на огляд перед стартом
17K
Золкін пояснив, чому росіяни у полоні не спілкуються між собою
9935
Покоління зумерів відмовляється від друзів: названо причину
6230
Антикорупційний суд арештував готівку сім’ї колишнього віцепрем’єра Чернишова

Новини

Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Сьогодні, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
22 серпня, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
22 серпня, 18:53

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua