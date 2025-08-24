Атака на Суми, вибухи в Росії: головне за ніч

За попередніми даними, у Сумах обійшлось без жертв та постраждалих

Ворог масовано атакував Суми дронами, у декількох регіонах Росії гриміли вибухи: зафіксовано влучання, на Гаваях прокинувся вулкан.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 24 серпня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Суми

У ніч на 24 серпня під ударом опинилось місто Суми.

За повідомленням моніторингових каналів, у місті пролунало десятки потужних вибухів. Окупанти масовано атакували Суми ударними дронами.

Як повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, Суми перебувають під атакою ворожих БпЛА. Наслідки атак уточнюються.

«Сили оборони працюють. Наслідки атак з’ясовуються. Дякую захисникам, які цілодобово оберігають наші міста. Загроза триває – залишайтеся у безпечних місцях», – написав він.

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих.

Вибухи в Росії

Увечері 23 серпня безпілотники атакували Підмосков'я, Санкт-Петербург та райони Ленінградської області.

Губернатори регіонів Олександр Дрозденко та Олександр Бєглов повідомили про збиття кількох дронів у Тосненському, Киришському, Гатчинському, Пушкінському та Красносільському районах.

Одночасно в Москві та Санкт-Петербурзі оголосили про введення режиму «килим». Мер Москви Сергій Собянін повідомив збиття дронів, які летіли курсом на Москву.

За його словами, на місці падіння уламків працюють фахівці.

Пожежа на АЕС у Курській області

У ніч на 24 серпня дрони атакували Курську область. За повідомленням місцевих каналів, під ударом опинилось місто Курчатов.

Повідомляється, що після атаки дронів виникла пожежа на території Курської АЕС у Курчатові. У пресслужбі станції заявили, що рятувальники ліквідовують наслідки інциденту.

Зазначається, що загорівся трансформаторний блок, який не належить до атомної станції. Він був розвантажений на 30%.

Вулкан на Гаваях

На Гаваях знову активізувався один із найактивніших вулканів світу – Кілауеа.

За даними Геологічної служби США, виверження відбувається в кратері Halema‘uma‘u та стало вже 31-м епізодом з грудня 2024 року.

Під час останнього спалаху висота лавових фонтанів досягала майже 100 метрів. Найбільш потужні викиди фіксувалися з північного жерла, тоді як інші осередки демонстрували слабшу активність.

Фахівці наголошують, що загрози для місцевого населення чи авіації наразі немає, а ситуація перебуває під постійним контролем спостережних центрів.