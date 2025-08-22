Головна Світ Соціум
Дрони масовано атакували російський Волгоград

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Дрони масовано атакували російський Волгоград
Вибухи не вщухають у Волгордадській області
Губернатор регіону підтвердив атаку

У ніч на 22 серпня дрони масовано атакували Волгоград. Очевидці повідомляють про активну роботу ППО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали.

Як зазначили очевидці, над Волгоградом пролунало більше ніж десять вибухів, кажуть, що дрони летіли низько над містом, було чути звук моторів і видно спалахи у небі над Волгою.

Жителі також повідомили про сильні звуки вибухів у сусідньому Волжському.

Внаслідок падіння уламків на півдні Волгограда виникли займання сухої трави, однак інформації про постраждалих немає. У зв’язку з атакою в аеропорту Волгограда введено спеціальний план «Килим».

До слова, у проти 19 серпня безпілотники атакували російський Волгоград. Внаслідок чого загорівся нафтопереробний завод.

Нагадаємо, у Воронезькій області паралізовано рух поїздів через атаку дронів. Повідомляється, що в цьому регіоні пошкоджено контактну мережу, що спричинило серйозні збої в русі поїздів.

Наразі затримується 71 поїзд далекого сполучення, максимальна затримка становить п’ять з половиною годин.

