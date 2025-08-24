Головна Світ Політика
Світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності
колаж: glavcom.ua

Президент Зеленський подякував світовим лідерам за привітання з Днем Незалежності

З нагоди Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський висловив вдячність низці світових лідерів за їхні привітання та підтримку. У своїх зверненнях він підкреслив важливість міжнародної солідарності у боротьбі за мир і свободу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Папа Римський Лев ХІV «Щиро вдячний Його Святості за глибокі слова, молитви та увагу до народу України в часи руйнівної війни», – зазначив Президент Зеленський. Він висловив надію, що Україна здобуде довгоочікуваний мир, і подякував Папі Римському Леву ХІV за моральне лідерство та апостольську підтримку.

Світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності фото 1

Дональд Трамп У відповідь на привітання від Дональда Трампа, Володимир Зеленський наголосив на тому, що Україна цінує підтримку США. «Дякуємо Сполученим Штатам Америки за те, що стоїте пліч-о-пліч з Україною, захищаючи найцінніше – незалежність, свободу й гарантований мир», – йдеться у повідомленні.

Світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності фото 2

Реджеп Таїп Ердоган Президент України подякував Реджепу Таїпу Ердогану за «мудрі й теплі слова». Він зазначив, що стратегічне партнерство між Туреччиною та Україною є надзвичайно важливим для обох народів, а також для регіональної та глобальної стабільності.

Світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності фото 3

Сі Цзіньпін Зеленський подякував Голові КНР Сі Цзіньпіну за привітання та підкреслив зацікавленість України у розвитку довгострокового двостороннього діалогу на основі взаємоповаги заради миру, стабільності та процвітання.

Світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності фото 4

Король Віллем-Александр Президент висловив щиру вдячність Королю Нідерландів Віллему-Александру за теплі побажання. Він наголосив, що Україна цінує увагу королівської родини та підтримку Нідерландів. «Разом ми захищаємо наші спільні цінності: свободу, незалежність і справедливість», – додав Зеленський.

Світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності фото 5

Король Чарльз III Зеленський також подякував Королю Чарльзу III, зазначивши, що його «добрі слова – справжнє натхнення для нашого народу». Президент наголосив на важливості лідерства Великої Британії у підтримці України для забезпечення тривалого миру.

Світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності фото 6

Карін Келлер-Зуттер У зверненні до Президентки Швейцарії Карін Келлер-Зуттер Володимир Зеленський відзначив підтримку Швейцарії та висловив сподівання на розширення партнерства для побудови мирної та процвітаючої Європи.

Світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності фото 7

Ульф Крістерссон Президент України подякував також Ульфу Крістерссону, прем'єр-міністру Швеції, за його привітання з Днем Незалежності.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу з привітанням з Днем Незалежності. У своїй промові він наголосив на важливості захисту та розбудови сильної держави, здатної жити в мирі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Звертаючись до громадян, підкреслив, що головною метою сьогоднішнього покоління є створення майбутнього, у якому Україна буде захищеною.

