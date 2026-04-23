ЄС розпочав підготовку 21-го пакета санкцій проти Росії: подробиці

20-й пакет санкцій, ухвалений нещодавно, став черговим етапом у політиці тиску на Кремль

Після ухвалення 20-го пакета у Брюсселі вже готують нові обмеження

Європейський Союз розпочав роботу над 21-м пакетом санкцій проти Росії у відповідь на її війну проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни після затвердження ЄС 20-го санкційного пакета.

«ЄС нарешті ухвалив 20-й пакет санкцій. Але ми ще не завершили. Росія фінансує свою агресію за рахунок енергоносіїв. Ці крани мають бути повністю перекриті, зокрема шляхом заборони морських перевезень її нафти. Ми посилюватимемо тиск, доки Росія не припинить війну та не повернеться до своїх кордонів. Робота над наступним пакетом санкцій розпочалася», – заявив Цахкна.

За його словами, Євросоюз має намір і надалі нарощувати економічний тиск на Москву, зокрема через обмеження енергетичного сектору, який залишається ключовим джерелом фінансування російської війни.

Окремо глава естонського МЗС наголосив, що підтримка України з боку партнерів зберігається. «Україна не залишається наодинці», – додав він.

Раніше Рада ЄС затвердила масштабний пакет фінансової підтримки для України обсягом €90 млрд на два роки, а також схвалила 20-й пакет санкцій проти Росії. Кошти планують спрямувати на посилення оборони, закупівлю озброєння, підтримку енергетики та критичної інфраструктури. Українська влада розраховує отримати перші транші вже найближчим часом і паралельно працює з партнерами над подальшим посиленням санкційного тиску на РФ.