Нова порція зливів: Сійярто узгоджував із Лавровим чутливі питання ЄС

Аудіозаписи натякають на можливу передачу Москві інформації щодо України та санкцій

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто опинився в центрі скандалу після публікації аудіозаписів його розмов із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Йдеться про записи, оприлюднені консорціумом, зокрема VSquare.org. На них Сійярто нібито обговорює з Лавровим питання, пов’язані зі вступом України до Європейського Союзу, санкційною політикою ЄС та іншими чутливими темами.

В одному з фрагментів Лавров звертається до угорського міністра з проханням передати документ щодо ролі мов національних меншин у переговорах про вступ України до ЄС. «Я надішлю це вам. Це не проблема», – відповідає Петер Сійярто на записі.

Водночас Reuters зазначає, що не змогло незалежно підтвердити автентичність оприлюднених аудіо, а також не встановило, про який саме документ ідеться та чи був він публічним.

За даними журналістів, інші розмови між Сійярто і Лавровим стосувалися підготовки поїздки прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви у 2024 році, можливого блокування нового пакета санкцій ЄС проти Росії у 2025 році, а також деталей переговорів між президентами США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

Окрему увагу привернув характер спілкування. Наприкінці однієї з розмов Лавров звернувся до Сійярто словами: «Усього найкращого, друже», на що угорський міністр відповів: «Якщо тобі щось знадобиться, я до твоїх послуг».

Раніше стало відомо, що Угорський журналіст-розслідувач Саболч Паньї заявив, що урядові та приватні літаки посадовців Угорщини могли вивозити з Росії значні суми готівки та коштовності. За словами Паньї, подібні дані почали з’являтися ще у 2016-2017 роках у службах національної безпеки країн Європейського Союзу та НАТО.

Журналіст стверджує, що отримав підтвердження того, що урядові та приватні літаки Угорщини поверталися з Росії завантаженими готівкою та коштовностями.