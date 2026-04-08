Нова порція зливів: Сійярто узгоджував із Лавровим чутливі питання ЄС

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Нова порція зливів: Сійярто узгоджував із Лавровим чутливі питання ЄС
Сійярто обговорював із Лавровим вступ України до ЄС
Аудіозаписи натякають на можливу передачу Москві інформації щодо України та санкцій

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто опинився в центрі скандалу після публікації аудіозаписів його розмов із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Йдеться про записи, оприлюднені консорціумом, зокрема VSquare.org. На них Сійярто нібито обговорює з Лавровим питання, пов’язані зі вступом України до Європейського Союзу, санкційною політикою ЄС та іншими чутливими темами.

В одному з фрагментів Лавров звертається до угорського міністра з проханням передати документ щодо ролі мов національних меншин у переговорах про вступ України до ЄС. «Я надішлю це вам. Це не проблема», – відповідає Петер Сійярто на записі.

Водночас Reuters зазначає, що не змогло незалежно підтвердити автентичність оприлюднених аудіо, а також не встановило, про який саме документ ідеться та чи був він публічним.

За даними журналістів, інші розмови між Сійярто і Лавровим стосувалися підготовки поїздки прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви у 2024 році, можливого блокування нового пакета санкцій ЄС проти Росії у 2025 році, а також деталей переговорів між президентами США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

Окрему увагу привернув характер спілкування. Наприкінці однієї з розмов Лавров звернувся до Сійярто словами: «Усього найкращого, друже», на що угорський міністр відповів: «Якщо тобі щось знадобиться, я до твоїх послуг».

Раніше стало відомо, що Угорський журналіст-розслідувач Саболч Паньї заявив, що урядові та приватні літаки посадовців Угорщини могли вивозити з Росії значні суми готівки та коштовності. За словами Паньї, подібні дані почали з’являтися ще у 2016-2017 роках у службах національної безпеки країн Європейського Союзу та НАТО.

Журналіст стверджує, що отримав підтвердження того, що урядові та приватні літаки Угорщини поверталися з Росії завантаженими готівкою та коштовностями.

