Головна Світ Економіка
search button user button menu button

«Усе летить коту під хвіст». Російський академік, який розкритикував Путіна, зірвав овації

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

Російська економіка може скоротитися вдвічі, країна «йде до біди». Про це заявив науковий керівник Інституту океанології імені Ширшова, академік Роберт Нігматулін під час пленарного засідання Московського економічного форуму (МЕФ), передає «Главком».

«Я щиро вважаю, що ми в біді. Найнижчі доходи у нас в Європі», – наголосив Нігматулін.

Оцінюючи поточне соціальне становище, академік зазначив, що в РФ спостерігається безпрецедентне падіння рівня життя населення та демографічний спад, у країні зафіксовані найнижчі доходи на душу населення в Європі.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

За словами академіка, для зростання економіки РФ потрібно багато ефективних інвестицій, адже зараз вона демонструє мінімальні темпи зростання інвестицій і ВВП. На його думку, у рейтингу «економічного багатоборства» РФ посіла 51 місце з 50 можливих.

«У нас все летить коту під хвіст! Ми байдуже дивимося вже 30 років! А кількість працівників промисловості? Кажуть, що Путін прийшов і у нас все пішло. Так руйнується машинобудування – 4 млн в 1999 році, а зараз 440 тис. Майже в 10 разів!», – сказав Нігматулін.

Зокрема академік додав: «Так керувати економікою не можна. І ми маємо донести цю думку до президента. Нинішніх керівників, які керують економікою, треба усунути, вони ні на що не придатні». Його промова викликала бурхливі овації в залі.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що серед причин зниження ВВП Росії на початку року – календарні та погодні фактори.

Як повідомлялося,  російська економічна модель дедалі більше ізолюється та занурюється в системну кризу, втрачаючи ознаки прозорості та стабільності. Згідно з даними Служби зовнішньої розвідки України (СЗР), фінансовий сектор РФ перейшов у режим «керованого хаосу», де приховування реального стану справ стало державною політикою.

До слова, попри бадьорі звіти кремлівської пропаганди, реальний сектор економіки РФ занурюється у глибоку стагнацію. Навіть наближені до російської влади аналітичні центри змушені визнати: цивільні галузі промисловості стрімко скорочуються, малий бізнес масово вимирає, а державний борг зростає шаленими темпами.

Теги: росія економіка росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua