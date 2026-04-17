«Усе летить коту під хвіст». Російський академік, який розкритикував Путіна, зірвав овації

Академік зазначив, що в РФ спостерігається безпрецедентне падіння рівня життя населення

Російська економіка може скоротитися вдвічі, країна «йде до біди». Про це заявив науковий керівник Інституту океанології імені Ширшова, академік Роберт Нігматулін під час пленарного засідання Московського економічного форуму (МЕФ), передає «Главком».

«Я щиро вважаю, що ми в біді. Найнижчі доходи у нас в Європі», – наголосив Нігматулін.

Оцінюючи поточне соціальне становище, академік зазначив, що в РФ спостерігається безпрецедентне падіння рівня життя населення та демографічний спад, у країні зафіксовані найнижчі доходи на душу населення в Європі.

За словами академіка, для зростання економіки РФ потрібно багато ефективних інвестицій, адже зараз вона демонструє мінімальні темпи зростання інвестицій і ВВП. На його думку, у рейтингу «економічного багатоборства» РФ посіла 51 місце з 50 можливих.

«У нас все летить коту під хвіст! Ми байдуже дивимося вже 30 років! А кількість працівників промисловості? Кажуть, що Путін прийшов і у нас все пішло. Так руйнується машинобудування – 4 млн в 1999 році, а зараз 440 тис. Майже в 10 разів!», – сказав Нігматулін.

Зокрема академік додав: «Так керувати економікою не можна. І ми маємо донести цю думку до президента. Нинішніх керівників, які керують економікою, треба усунути, вони ні на що не придатні». Його промова викликала бурхливі овації в залі.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що серед причин зниження ВВП Росії на початку року – календарні та погодні фактори.

Як повідомлялося, російська економічна модель дедалі більше ізолюється та занурюється в системну кризу, втрачаючи ознаки прозорості та стабільності. Згідно з даними Служби зовнішньої розвідки України (СЗР), фінансовий сектор РФ перейшов у режим «керованого хаосу», де приховування реального стану справ стало державною політикою.

До слова, попри бадьорі звіти кремлівської пропаганди, реальний сектор економіки РФ занурюється у глибоку стагнацію. Навіть наближені до російської влади аналітичні центри змушені визнати: цивільні галузі промисловості стрімко скорочуються, малий бізнес масово вимирає, а державний борг зростає шаленими темпами.