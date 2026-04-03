Методички переписали: ворожа пропаганда змінила «розіп’ятого хлопчика» на «немовлят у сумках» (відео)

Кремль намагається зупинити евакуацію вигадками про викрадення дітей
Росія посилює дезінформаційну кампанію для зриву евакуації

Російська пропаганда запустила нову хвилю дезінформації, щоб зірвати евакуацію цивільних із прифронтових районів Донеччини. Цього разу замість вигадок десятирічної давнини про «розіп’ятого хлопчика» у хід пішли ще абсурдніші жахалки про немовлят у валізах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації. 

У Центрі протидії дезінформації повідомляють, що проросійські ресурси почали масово поширювати відео з жінкою, яка представляється мешканкою Мирнограда. У ролику вона повторює заздалегідь підготовлені тези Кремля про те, що українська поліція нібито «викрадає дітей», а матерів «відправляє за грати».

Жінка каже, що тих, хто відмовляється від евакуації, саджають за грати. І навіть термін ув'язнення називає: від семи років і вище.

«Коли народила, ховала дитину від Збройних Сил України. В Україні вийшов закон, що жінок з дітьми, які не евакуюються, відправляти у тюрму. Приїздили, силою забирали дітей», – розповідає жінка.

Варто зауважити, що вона то розповідає, але не дуже переконливо. Про те, що їй потрібно було евакуюватися, згадує дуже радісно, весь час посміхається. Особливого цинізму ще додають вигадки про те, що місцеві мешканці начебто знаходять вивезених дітей і таємно повертають їх у прифронтові міста «у валізах та сумках», ховаючи від українських військових. І тут жінка показує на ті самі дорожні валізи, в яких жінки змушені були повертати свої дітей назад. Їх, як видно, для зйомок підготували заздалегідь.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що поширення подібних нічим не підтверджених жахалок є типовим пропагандистським прийомом.

«Росія намагається залякати батьків на прифронтових територіях, аби ті відмовлялися від евакуації та залишали дітей у зоні бойових дій. Ворог вдається до такої маніпуляції, щоб використовувати місцеве населення, зокрема дітей, як «живий щит», – зазначають у Центрі.

При цьому варто зауважити, що жодних підтверджень «повернення дітей у сумках» не існує. Це фізично неможливо та небезпечно для життя дитини, а саме відео має всі ознаки постановочної пропаганди.

Щось подібне ми вже чули від ворожої пропаганди. Методика залякування через «вбивства чи катування дітей» використовується Росією з 2014 року (кейс «розіп’ятого хлопчика» у Слов’янську), коли реальних приводів для критики Збройних Сил України знайти не вдається.

«Главком» писав, що Росія продовжує масштабну інформаційну кампанію з дискредитації українських захисників. Цього разу ворожі ресурси поширюють вигадки про нібито вживання заборонених речовин бійцями Збройних Сил України.

У Центрі протидії дезінформації повідомляють, що пропагандистські медіа ворога почали розповсюджувати інформацію, що група з «понад 30 українських диверсантів» під Куп’янськом нібито намагалася здійснити атаку, перебуваючи «під наркотиками». Окупанти стверджують, що у загиблих військових буцімто виявили психотропні речовини.

Нагадаємо, російські медіа поширили понад 200 публікацій спрямованих на дискредитацію безпекового співробітництва. Йдеться про безпекове партнерство між Києвом та державами Близького Сходу. Для цього ворог використовує мережу ботоферм, підробні відео світових медіа та маніпуляції навколо обміну військовим досвідом. 

Повідомляється, що інформаційні атаки супроводжували візит Президента України Володимира Зеленського до Саудівської Аравії, де просували меседжі про нібито «бажання заробити на чужій війні» та «низьку якість» продукції українського оборонно-промислового комплексу. За даними моніторингу Центру стратегічних комунікацій, 26 березня на 120 ресурсах опублікували 7,3 тис. матеріалів про Україну. 

