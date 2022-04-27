Рашисти готують провокації із ракетними ударами по Придністров’ю: деталі

Ворог намагається скомпрометувати українських військових

Рашисти не полишають спроб чинити провокації у Придінстров’ї, щоб потім звинуватити у цьому українських військових. Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування «Південь».

«У Чорноморській операційній зоні корабельне угруповання флоту рашистів із підводними човнами продовжує тримати напруженість щодо імовірності нанесення по Україні ракетних ударів. Також ворожі сили готують провокації із ракетними ударами по Придністров’ю, щоб звинуватити Україну в нападі на невизнану республіку», –(20+) Watch Facebook йдеться у повідомленні.

У пресслужбі також повідомили, що на Одещині по ураженому вчора мосту завдали повторний ракетний удар. Експлуатація мосту зупинена.

Також у командуванні зазначають, що на південному напрямку ЗСУ завдали 13 влучних ударів по позиціях російських загарбників.

«Протягом ночі ворог продовжував ведення бойових дій на зайнятих рубежах в Херсонщині та Миколаївщині. Їх основною тактикою при цьому лишається артилерійсько-мінометний обстріл як наших позицій, так і мирних жителів тих населених пунктів, з яких ворог відступив, але намагається тримати під видимістю контролю. І прикривається ними від уражень з боку наших підрозділів. Завдяки ефективним діям наших підрозділів, по позиціях ворога нанесено 13 влучних ударів», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, втрати противника склали 21 загарбника та 1 знищена ББМ, а 5 одиниць інженерної та розмінувальної техніки покинутих «ворожим недовійськом», стали трофейним здобутком і служитимуть Збройним силам України.

Нагадаємо, сьогодні, 27 квітня, на придністровських інформаційних ресурсах з’явилася інформація про вибухи на складах у Колбасній, яку через деякий час спростував місцевий «МЗС» та російські ЗМІ.