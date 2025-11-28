Кремль підтвердив зустріч Путіна та Орбана

Зустріч відбудеться на тлі активних переговорів між США та Україною щодо нового мирного плану

Російський диктатор Володимир Путін зустрінеться 28 листопада в Москві з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Про це повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, передає «Главком».

«Так, ми можемо підтвердити», – сказав представник Кремля.

Згідно з інформацією з сайту Кремля, Путін зустрічався з Орбаном 12 разів, попереднього разу – в липні 2024 року, коли угорський прем'єр в рамках миротворчої місії відвідував РФ, а також Україну, Китай і США. Всього ж з початку великої війни Путін і Орбан зустрічалися двічі і тричі розмовляли телефоном.

Як повідомлялося, зустріч відбудеться на тлі активних переговорів між США та Україною щодо нового мирного плану, тоді як Орбан відкрито звинувачує Євросоюз у бажанні продовжувати війну. Офіційна програма візиту Орбана наразі невідома, хоча Будапешт підтверджує, що проінформує громадськість про поїздку своєчасно.

Нещодавно Орбан закликав Європейський Союз негайно підтримати мирну ініціативу США і розпочати прямі дипломатичні переговори з Росією. Звертаючись до Дональда Трампа під час нещодавнього візиту до Вашингтона, прем’єр-міністр Угорщини розкритикував ЄС.

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що оприлюднення мирного плану США сприятиме підготовці «Будапештського мирного саміту», і наголосив на необхідності запобігти втягненню європейських країн у російсько-українську війну.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджував, що Євросоюз і НАТО не повинні боятися нападу Росії. За його словами, держава-агресорка для цього недостатньо сильна.