ЗСУ підірвали дамбу на Донеччиі, щоб зупинити просування росіян

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
ЗСУ підірвали дамбу на Донеччиі, щоб зупинити просування росіян
Підрив дамби
фото: скріншот із відео

Привілля, де підірвали дамбу, розташоване приблизно за 20 км від Краматорська

Українські військові показали кадри підриву дамби у Привіллі на Донеччині. Здійснили його, щоб зупинити просування російських окупантів. Як інформує «Главком», про це повідомила 30 окрема механізована бригада та військово-аналітичний проєкт DeepState.

«Підрив дамби! Ворог не пройде!», – підписали ролик бійці.

Як вказує DeepState, далі річка Васюківка впадає у Бахмутку, на якій розташоване місто Сіверськ.

«Водозабір ставка навряд сильно на неї (Бахмутку, – ред.) вплине, а от що відбувається таке по лінії Привілля – Бондарне – Васюківка – питання відкрите», – кажуть там.

ЗСУ підірвали дамбу на Донеччиі, щоб зупинити просування росіян фото 1

Привілля, де підірвали дамбу, розташоване приблизно за 20 км від Краматорська. За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на напрямку відбулося одне бойове зіткнення поблизу Міньківки.

Раніше дрони атакували Білгородську дамбу, пошкодивши греблю та спричинивши різке підняття води в Сіверському Дінці. Внаслідок підтоплення під загрозою опинилися підрозділи російських військ на Вовчанському напрямку. 

Також Мадяр підтвердив удар по Білгородській дамбі і розповів про наслідки. 

Теги: Донеччина військові річка місто ворог

ЗСУ підірвали дамбу на Донеччиі, щоб зупинити просування росіян
ЗСУ підірвали дамбу на Донеччиі, щоб зупинити просування росіян
Атака на греблю Печенізького водосховища: схема об’їзду
Атака на греблю Печенізького водосховища: схема об’їзду
Окупанти вдарили по греблі Печенізького водосховища на Харківщині
Окупанти вдарили по греблі Печенізького водосховища на Харківщині
Президент повідомив, скільки дронів і ракет РФ випустила по Україні за тиждень
Президент повідомив, скільки дронів і ракет РФ випустила по Україні за тиждень
Масована атака на Полтавщину: рятувальники показали наслідки
Масована атака на Полтавщину: рятувальники показали наслідки
РФ вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури у двох областях України
РФ вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури у двох областях України

