ЗСУ підірвали дамбу на Донеччиі, щоб зупинити просування росіян

Українські військові показали кадри підриву дамби у Привіллі на Донеччині. Здійснили його, щоб зупинити просування російських окупантів. Як інформує «Главком», про це повідомила 30 окрема механізована бригада та військово-аналітичний проєкт DeepState.

«Підрив дамби! Ворог не пройде!», – підписали ролик бійці.

Українські військові показали кадри підриву дамби у Привіллі на Донеччині, потрібного для того, щоб зупинити просування російських окупантів.

Як вказує DeepState, далі річка Васюківка впадає у Бахмутку, на якій розташоване місто Сіверськ.

«Водозабір ставка навряд сильно на неї (Бахмутку, – ред.) вплине, а от що відбувається таке по лінії Привілля – Бондарне – Васюківка – питання відкрите», – кажуть там.

Привілля, де підірвали дамбу, розташоване приблизно за 20 км від Краматорська. За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на напрямку відбулося одне бойове зіткнення поблизу Міньківки.

Раніше дрони атакували Білгородську дамбу, пошкодивши греблю та спричинивши різке підняття води в Сіверському Дінці. Внаслідок підтоплення під загрозою опинилися підрозділи російських військ на Вовчанському напрямку.

Також Мадяр підтвердив удар по Білгородській дамбі і розповів про наслідки.