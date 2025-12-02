Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 2 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 2 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23 679 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 110 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 2 грудня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 2 грудня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 2 грудня втратила:

  • особового складу – близько 1 175 030 (+1 110) осіб
  • танків – 11 387 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 23 679 (+1) од.
  • артилерійських систем – 34 768 (+14) од.
  • РСЗВ – 1 552 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 253 (+0) од.
  • літаків – 430 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 86 141 (+51) од.
  • крилаті ракети – 4 024 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 68 641 (+58) од.
  • спеціальна техніка – 4 011 (+1) од.
Втрати ворога станом на 2 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1378-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб окупанти втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 363 танків
Втрати ворога станом на 23 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
23 листопада, 07:45
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23 597 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 20 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
20 листопада, 06:48
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23 594 бойові броньовані машини
Втрати ворога станом на 18 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
18 листопада, 07:10
Ситуація на фронті 16 листопада
Лінія фронту станом на 16 листопада 2025. Зведення Генштабу
16 листопада, 22:56
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 350 танків
Втрати ворога станом на 15 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
15 листопада, 06:36
ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2025 року
8 листопада, 09:17
Воєнний злочин окупанти здійснили 3 листопада
Харківщина: Росіяни вбили дроном людей, які йшли з білим прапором
4 листопада, 12:52
ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2025 року
4 листопада, 08:26
Зеленський підписав документ, який розширює можливості бронювання для військовозобов’язаних
Бронювання чоловіків у розшуку, розслідування удару по військових. Головне за 3 листопада
3 листопада, 21:15

Події в Україні

Втрати ворога станом на 2 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 2 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 2 грудня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 2 грудня 2025
Путін вимагає створити «зону безпеки» вздовж кордону з Україною
Путін вимагає створити «зону безпеки» вздовж кордону з Україною
Лінія фронту станом на 1 грудня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 1 грудня 2025. Зведення Генштабу
Сили спеціальних операцій уразили пусковий майданчик «шахедів» у Криму
Сили спеціальних операцій уразили пусковий майданчик «шахедів» у Криму

Новини

В Орловській області дрони атакували нафтобазу (відео)
Сьогодні, 07:34
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Сьогодні, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Вчора, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua