Втрати ворога станом на 2 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 110 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 2 грудня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 2 грудня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 2 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 175 030 (+1 110) осіб
- танків – 11 387 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 23 679 (+1) од.
- артилерійських систем – 34 768 (+14) од.
- РСЗВ – 1 552 (+0) од.
- засоби ППО – 1 253 (+0) од.
- літаків – 430 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 86 141 (+51) од.
- крилаті ракети – 4 024 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 68 641 (+58) од.
- спеціальна техніка – 4 011 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1378-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0