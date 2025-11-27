Головна Світ Соціум
У Польщі затримано росіянина за злам ІТ-систем польських компаній

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Польщі затримано росіянина за злам ІТ-систем польських компаній
Підозрюваний у несанкціонованому втручанні в телеінформаційні системи росіянин був тимчасово заарештований у Кракові
фото: Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю

Громадянин Росії у 2022 році незаконно перетнув кордон Польщі, а у 2023 році отримав статус біженця

Районний суд у Кракові заарештував на три місяці громадянина Росії, підозрюваного в несанкціонованому втручанні в телеінформаційні системи польських компаній.

За даними прокуратури, чоловік може бути причетний до кіберзлочинної діяльності в Польщі та інших країнах Європейського Союзу.

Глава Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Марцін Кєрвінський повідомив, що співробітники Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю затримали громадянина Росії, підозрюваного у серйозних злочинах, пов'язаних з несанкціонованим втручанням у телеінформаційні системи польських компаній. «Він зламував їхні системи безпеки, щоб отримати доступ до баз даних. Застосовано тимчасовий арешт», – повідомив він.

Районний суд на прохання краківської окружної прокуратури ухвалив рішення про тримісячне ув'язнення. Чоловіку висунули звинувачення у зламі інформаційних систем інтернет-магазину, отриманні доступу до системи та втручанні в її структуру.

Прокуратура перевіряє, чи має затриманий зв'язок з іншими кібератаками, спрямованими проти компаній у Польщі та країнах ЄС. Триває перевірка можливих збитків. Речниця прокуратури зазначила, що з огляду на інтереси справи вона не надає додаткової інформації. За даними служб, громадянин Росії у 2022 році незаконно перетнув кордон Польщі, а у 2023 році отримав статус біженця.

Раніше державне інформаційне агентство Польщі PAP зазнало хакерської атаки. На його сайті двічі з'явилася новина про мобілізацію поляків на війну з Росією.

Теги: Польща кібератака росіяни

