Харків масовано атакували безпілотники, є загиблі (оновлено)

Харків під масованою атакою: в місті близько 20 прильотів

У Повітряних силах ЗСУ попередили, що на Харків летить кілька груп ударних дронів

Увечері 23 листопада росіяни масовано атакували Харків дронами. У місті було чути серію дуже гучних вибухів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

«Харків був атакований ворожим бойовим дроном. Можливі повторні удари, будьте обережні», – написав Терехов о 21:29.

Після цього мер повідомив про ще один удар, а потім додав, що місто перебуває під масованою атакою безпілотників. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили, що на Харків летить кілька груп ударних безпілотників.

«За попередньою інформацією, що потребує підтвердження, є загибла людина у Шевченківському районі, внаслідок влучання ворожого «шахеду» у приватний будинок. Також є постраждалі через цей обстріл Харкова», – додав Терехов.

За даними місцевих ЗМІ, у місті вже було чути понад 10 вибухів. Окрім того, низка пабліків стверджують, що в деяких районах зникло світло.

Тим часом глава Харківської обланої військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що попередньо, зафіксовано «приліт» дрону в Салтівському районі.

«Спалахнула пожежа в Шевченківському районі Харкова внаслідок ворожих ударів безпілотниками. Наслідки уточнюються. Підрозділи ДСНС та медики працюють в посиленому режимі», – додав Синєгубов.

Оновлено 22:55

Терехов повідомив, що за попередньою інформацією, у Харкові вже двоє загиблих. 8 постраждалих.

Оновлено 00:45

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що за уточненою інформацією Ситуаційного центру було 15 ударів по місту по шести локаціях.

Як відомо, під завалами приватного будинку знайшли тіло ще однієї загиблої людини. «Тож за вечір неділі окупантами було вбито четверо мирних харківʼян», – написав Терехов. Крім того, відомо вже про 17 постраждалих.

Нагадаємо, уночі 19 листопада війська Росії здійснили масовану атаку дронами-камікадзе «Герань-2» по Харкову. Внаслідок ударів постраждали щонайменше 36 людей.

