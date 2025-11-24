Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Харків масовано атакували безпілотники, є загиблі (оновлено)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Харків масовано атакували безпілотники, є загиблі (оновлено)
Харків під масованою атакою: в місті близько 20 прильотів
фото з відкритих джерел

У Повітряних силах ЗСУ попередили, що на Харків летить кілька груп ударних дронів

Увечері 23 листопада росіяни масовано атакували Харків дронами. У місті було чути серію дуже гучних вибухів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

«Харків був атакований ворожим бойовим дроном. Можливі повторні удари, будьте обережні», – написав Терехов о 21:29.

Після цього мер повідомив про ще один удар, а потім додав, що місто перебуває під масованою атакою безпілотників. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили, що на Харків летить кілька груп ударних безпілотників.

«За попередньою інформацією, що потребує підтвердження, є загибла людина у Шевченківському районі, внаслідок влучання ворожого «шахеду» у приватний будинок. Також є постраждалі через цей обстріл Харкова», – додав Терехов.

За даними місцевих ЗМІ, у місті вже було чути понад 10 вибухів. Окрім того, низка пабліків стверджують, що в деяких районах зникло світло.

Тим часом глава Харківської обланої військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що попередньо, зафіксовано «приліт» дрону в Салтівському районі.

«Спалахнула пожежа в Шевченківському районі Харкова внаслідок ворожих ударів безпілотниками. Наслідки уточнюються. Підрозділи ДСНС та медики працюють в посиленому режимі», – додав Синєгубов. 

Оновлено 22:55

Терехов повідомив, що за попередньою інформацією, у Харкові вже двоє загиблих. 8 постраждалих.

Оновлено 00:45

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що за уточненою інформацією Ситуаційного центру було 15 ударів по місту по шести локаціях.

Як відомо, під завалами приватного будинку знайшли тіло ще однієї загиблої людини. «Тож за вечір неділі окупантами було вбито четверо мирних харківʼян», – написав Терехов. Крім того, відомо вже про 17 постраждалих. 

Нагадаємо, уночі 19 листопада війська Росії здійснили масовану атаку дронами-камікадзе «Герань-2» по Харкову. Внаслідок ударів постраждали щонайменше 36 людей.

Також у Харкові 8-річний хлопчик Артем врятував себе та свою бабусю, коли в їхній квартирі зайнялася пожежа. 

Читайте також:

Теги: росіяни Олег Синєгубов місто будинок обстріл пожежа Харків

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нардепа Олесандра Федієнка «захейтили» в соцмережах через те, що його необачність начебто призвела до трагедії в Тернополі
«Навів на Тернопіль»? Нардеп, який опинився в епіцентрі скандалу: Атаку на мене організували росіяни інтерв'ю
20 листопада, 17:45
Покращення роботи енергосистеми можливе за умови зменшення російських обстрілів по енергетичній інфраструктурі України
Чи можна прогнозувати відключення світла на тиждень? Енергетик дав відповідь
3 листопада, 15:08
Від початку року загарбники скинули близько 40 тис. авіабомб
Окупанти різко збільшили кількість ударів КАБами по Україні
4 листопада, 12:07
Російський FPV-дрон уразив мікроавтобус
Окупанти вдарили по автобусу на Запоріжжі: поранено рятувальників
5 листопада, 10:15
У Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях пошкоджено інфраструктуру «Укрзалізниці»
Окупанти атакували залізничну інфраструктуру: які потяги затримуються
6 листопада, 09:30
Росіяни вдарили по промисловому об'єкту на Сумщині
Росіяни вдарили по промисловому об'єкту у Сумах: кадри від ДСНС
13 листопада, 22:58
Окупанти атакували Київщину
Комбінована атака на Київщину: у п'ятьох районах виникли пожежі, є постраждалий
14 листопада, 02:24
Під удар потрапили Слобідський та Основ’янський райони міста
Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла
19 листопада, 07:38
Соратник Путіна «вклонився» українським сім'ям, які «зберігають рідну російську мову»
Соратник Путіна використав «російськомовних киян» для виправдання війни
18 листопада, 11:05

Події в Україні

РФ масовано вдарила по Харкову безпілотниками: серед постраждалих є діти
РФ масовано вдарила по Харкову безпілотниками: серед постраждалих є діти
Харків масовано атакували безпілотники, є загиблі (оновлено)
Харків масовано атакували безпілотники, є загиблі (оновлено)
Павлоград повністю знеструмлений через аварію
Павлоград повністю знеструмлений через аварію
Лінія фронту станом на 23 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 23 листопада 2025. Зведення Генштабу
Зеленський розповів про хід переговорів у Женеві
Зеленський розповів про хід переговорів у Женеві
Росія воює не за територію: Зеленський на тлі перемовин зі США виступив із заявою
Росія воює не за територію: Зеленський на тлі перемовин зі США виступив із заявою

Новини

Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
Вчора, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua