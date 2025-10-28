Головна Країна Суспільство
Як удар по Білгородській дамбі вплинув на логістику окупанта. Експерт пояснив наслідки

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Як удар по Білгородській дамбі вплинув на логістику окупанта. Експерт пояснив наслідки
Збройні сили України пошкодили греблю Білгородського водосховища
фото: MNS/Telegram

Пошкодження водосховища вплинуло на ситуацію на фронті

Збройні сили України пошкодили греблю Білгородського водосховища. Це ускладнило логістику росіян у районі Шебекіно. Про ситуацію, що склалася після удару по водосховищу прокоментував військовий експерт Сергій Братчук. Про це пише «Главком» із посиланням на етер «Київ24».

За словами експерта, для окупантів цей крок ЗСУ лише початок. Адже пошкодження водосховища вплинуло на ситуацію на фронті. Зокрема через надмірний викид води в річку Сіверський Донець з’явилася перешкода, що огородила українські позиції від російських.

«Це лише початок, я сподіваюся. Дійсно це дало нам можливість говорити про те, що такі удари по таких відповідних спорудах можуть впливати на хід бойових дій… Це, звичайно не Каховське водосховище. Але в результаті цього удару в районі Шебекіно логістика ворога зупинилася фактично на сьогодні», – сказав Сергій Братчук.

Удар по Бєлгородському водосховищу ускладнив логістику росіян
Удар по Бєлгородському водосховищу ускладнив логістику росіян
Фото: Бєлгородське водосховище/Вікіпедія

Військовий експерт зауважив, що після удару США не відреагували негативно на операцію наших військових. Сергій Братчук вважає, що руйнування водосховища є показовим для президента США Дональда Трампа. Адже це демонтрує йому можливості української армії за допомогою зброї, наданої нам США.

Експерт сподівається, що це також вплине на збільшення озброєння української армії американськими засобами вогневого ураження. Також він вважає, що Україні необхідно надати «Томагавки» , або іншу зброю, що не розрахована на таку ж дальність, але має схожу потужність.

Як повідомлялося, дрони атакували Білгородську дамбу, пошкодивши греблю та спричинивши різке підняття води в Сіверському Дінці. Унаслідок підтоплення під загрозою опинилися підрозділи російських військ на Вовчанському напрямку.

Також зміни в логістиці ворога пояснило командування ЗСУ. Начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов розповів, що підтоплення викликало труднощі для росіян, оскільки затопило райони їхнього висування та накопичення сил. Це також знизило боєздатність цих підрозділів.

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
