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    У «Борисполі» зловили ще 17 пасажирів із підробленими Covid-сертифікатами

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    В аеропорту перевіряють паперові сертифікати про вакцинацію та документи в &laquo;Дії&raquo; - У «Борисполі» зловили ще 17 пасажирів із підробленими Covid-сертифікатами

    В аеропорту перевіряють паперові сертифікати про вакцинацію та документи в «Дії»

    фото з відкритих джерел

    Кількість виявлених підроблених документів про вакцинацію зростає

    4 листопада на території міжнародного аеропорту «Бориспіль» у 17 осіб було виявлено документи про вакцинацію, що можуть містити ознаки підробки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.

    За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

    Нещодавно в аеропорту «Бориспіль» під час перевірки документів працівники Державної прикордонної служби виявили у колишньої нардепки Надії Савченко та її сестри Віри сертифікати вакцинації проти Covid-19 із явними ознаками підробки.

    Надія Савченко запевняє, що не підробляла і не купувала Covid-сертифікат.

    Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт 6084 про посилення відповідальності за підробку Covid-документів.

    У жовтні поточного року правоохоронці викрили чоловіка за підроблення довідок про ПЛР-тести українських та закордонних лабораторій. Правопорушником виявився киянин, 1973 року народження. Слідчі повідомили йому про підозру.

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    Теги: Національна поліція України кримінал Аеропорт Бориспіль вакцинація коронавірус
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    У «Борисполі» зловили ще 17 пасажирів із підробленими Covid-сертифікатами