У «Борисполі» зловили ще 17 пасажирів із підробленими Covid-сертифікатами

В аеропорту перевіряють паперові сертифікати про вакцинацію та документи в «Дії»

Кількість виявлених підроблених документів про вакцинацію зростає

4 листопада на території міжнародного аеропорту «Бориспіль» у 17 осіб було виявлено документи про вакцинацію, що можуть містити ознаки підробки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.

За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

Нещодавно в аеропорту «Бориспіль» під час перевірки документів працівники Державної прикордонної служби виявили у колишньої нардепки Надії Савченко та її сестри Віри сертифікати вакцинації проти Covid-19 із явними ознаками підробки.

Надія Савченко запевняє, що не підробляла і не купувала Covid-сертифікат.

Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт 6084 про посилення відповідальності за підробку Covid-документів.

У жовтні поточного року правоохоронці викрили чоловіка за підроблення довідок про ПЛР-тести українських та закордонних лабораторій. Правопорушником виявився киянин, 1973 року народження. Слідчі повідомили йому про підозру.

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