У «Борисполі» зловили ще 17 пасажирів із підробленими Covid-сертифікатами
В аеропорту перевіряють паперові сертифікати про вакцинацію та документи в «Дії»
Кількість виявлених підроблених документів про вакцинацію зростає
4 листопада на території міжнародного аеропорту «Бориспіль» у 17 осіб було виявлено документи про вакцинацію, що можуть містити ознаки підробки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.
За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.
Нещодавно в аеропорту «Бориспіль» під час перевірки документів працівники Державної прикордонної служби виявили у колишньої нардепки Надії Савченко та її сестри Віри сертифікати вакцинації проти Covid-19 із явними ознаками підробки.
Надія Савченко запевняє, що не підробляла і не купувала Covid-сертифікат.
Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт 6084 про посилення відповідальності за підробку Covid-документів.
У жовтні поточного року правоохоронці викрили чоловіка за підроблення довідок про ПЛР-тести українських та закордонних лабораторій. Правопорушником виявився киянин, 1973 року народження. Слідчі повідомили йому про підозру.