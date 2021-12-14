Президенти США та Фінляндії обговорили ситуацію в Україні

Розмова відбулася напередодні переговорів фінського та російського лідерів, запланованих на вівторок

Президент Фінляндії Саулі Ніїністе у понеділок, 13 грудня, провів телефонну розмову з головою Білого дому Джо Байденом. Сторони обговорили ситуацію біля кордону України та РФ. Про це повідомила пресслужба глави фінської держави.

Насамперед Ніїністе висловив співчуття колезі у зв'язку з ураганами, які накрили Сполучені Штати і спричинили загибель десятків американців.

Зазначається, що головним питанням переговорів була Україна.

«Основною темою бесіди була ситуація, що викликає занепокоєння, на кордонах України. Президенти вважають важливим взаємодіяти, щоб знайти дипломатичний вихід із напруженої ситуації», – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з обговоренням двосторонніх відносин між Фінляндією та Сполученими Штатами президент Нііністе розповів президенту Байдену про основні стовпи політики безпеки Фінляндії. Президент Ніїністе сказав, що він цінує, що НАТО буде продовжувати свою політику відкритих дверей.

Як зазначено, ця розмова відбулася напередодні переговорів Ніїністе та президента Росії Володимира Путіна, запланованих на вівторок.

Раніше в понеділок, 13 грудня, президент Нііністе провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Темою обговорення стала зустріч прем'єр-міністра Міцотакіса з президентом Росії Володимиром Путіним минулого тижня в Сочі.

До слова, держсекретар США назвав головний важіль впливу на Росію.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив Росію про наслідки для «Північного потоку-2» у разі вторгнення в Україну. При цьому він підкреслив, що його уряд виступає за непорушність кордонів.

Як відомо, країни «Групи семи» (G7) єдині в засудженні нарощування російської військової міці та агресивної риторики щодо України – будь-яке військове вторгнення матиме для Росії величезні наслідки, за які доведеться заплатити тяжку ціну.

Нагадаємо, глава МЗС Великої Британії закликала союзників об'єднатися проти агресії щодо України, попередивши, що вторгнення на її територію стане для Росії «стратегічною помилкою».

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