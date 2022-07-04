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    Політика

    Американські аналітики спрогнозували плани РФ після окупації Лисичанська

    Американські аналітики спрогнозували плани РФ після окупації Лисичанська
    фото з відкритих джерел

    Протягом 3 липня рашисти не завоювали жодної нової території

    Після окупації Лисичанська російські війська, швидше за все, почнуть наступ на Сіверськ, місто в Донецькій області на шляху до Слов'янська і Краматорська, хоча замість цього можуть розвинути більш серйозні атаки на Бахмут або Слов'янськ. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

    Українські війська, ймовірно, продовжать з боями відступати до шосе Е40, яке йде зі Слов'янська через Бахмут у бік Дебальцевого. Поки неясно, чи ухвалять вони рішення організувати оборону навколо Сіверська.

    У Донецькій області російські війська спробували атакувати населені пункти на північ від Слов'янська, але протягом 3 липня не завоювали будь-якої нової території. При цьому, за заявою українського Генерального штабу, армія РФ використовує тут інструменти для радіоелектронної боротьби. Різні джерела підтверджують, що Слов'янськ зазнає масованих обстрілів з боку російських військових.

    Нагадаємо, триває 131-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються встановити контроль над кількома населеними пунктами на Словянському напрямку та намагаються витіснити підрозділи Сил оборони на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Американські аналітики спрогнозували плани РФ після окупації Лисичанська