РФ атакувала Дніпропетровщину: постраждала 11-річна дитина, загинула жінка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Пошкоджено підприємство, п’ятиповерховий будинок та магазин
фото: Дніпропетровська обласна прокуратура/Telegram

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів

11 жовтня близько 08:30 російська терористична армія здійснила удари безпілотниками по території Синельниківського району на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

Унаслідок атаки постраждала 11-річна дитина, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.

У Нікополі внаслідок влучання FPV-дронів загинула жінка та поранено чоловіка. Пошкоджено підприємство, п’ятиповерховий будинок та магазин. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

До слова, на Чернігівщині під час ліквідації наслідків ворожої атаки рятувальники потрапили під повторний обстріл.

Також увечері, 10 жовтня, близько 22:20 російські терористи вдарили по автомобілі АТ «Чернігівобленерго». Через ворожий удар є поранені та загиблі.

