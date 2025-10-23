Головна Світ Політика
Трамп сподівається, що санкції проти РФ довго не протримаються

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп сподівається, що санкції проти РФ довго не протримаються
Трамп: Санкції величезні, дуже серйозні, вони спрямовані проти двох найбільших російських нафтових компаній
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп хоче, щоб Україна та Росія дотримувалися вже сформованої лінії фронту та «повернулися додому»

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що введені санкції проти Росії не триватимуть довго, оскільки війну в Україні буде врегульовано, повідомляє «Главком».

«Це важливий день. Санкції величезні, дуже серйозні, вони спрямовані проти двох найбільших російських нафтових компаній. Ми сподіваємося, що вони не протримаються довго і що війна буде врегульована», – заявив Трамп.

Він додав, що хоч США і розглядали питання постачання різних видів ракет, наразі у цьому немає потреби. «Ми хотіли б, щоб вони просто дотримувалися вже сформованої лінії і повернулися додому. Минулого тижня загинуло близько 8 тис. солдатів – багато росіян і багато українців. Це нелогічно, і ми хочемо, щоб цьому настав кінець», – підкреслив президент США.

Як відомо, міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні».

 Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

Під санкції потрапили дві найбільші російські нафтові компанії – ПАТ «Нафтова компанія «Роснефть»» (Rosneft Oil Company) і ПАТ «Лукойл» (Lukoil OAO). Крім того, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) включило до санкційного списку низку дочірніх підприємств обох компаній, розташованих на території Росії.

До слова, Сенат США підтримує надання президенту Дональду Трампу повноважень запроваджувати тарифи у розмірі 500% на Китай через закупівлі російської нафти. Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Бессент зазначив, що, незважаючи на заяви Пекіна про намір «зберегти мир у світі», купівля китайцями російської нафти підтримує російську військову машину. За його словами, Китай закуповує 60% російських енергоресурсів, а також 90% іранських. Міністра також турбує, що значна частина українських дронів містить китайські комплектуючі.

