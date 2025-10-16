Три найпрестижніші військові корпуси України управляються за принципами KPI та HR-відділів

Три найвідоміші військові підрозділи України – «Азов», «Третій штурмовий корпус» та «Хартія» – успішно використовують бізнес-навички та ефективне управління для швидкого зростання, рекрутингу та формування потужного бренду. Кожен із цих підрозділів, який тепер має понад 20 тис. бійців і статус повноцінного корпусу, демонструє здатність України до самоорганізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Economist.

Як зазначає видання, засновники розповіли про основний ключ до успіху – відмова від застарілих радянських військових практик.

Засновник «Хартії» Всеволод Кожемяко, власник великого агроконгломерату, наголошує, що в його підрозділі майже немає офіцерів зі старої військової системи. Бійці залучені до планування і «на 100% залучені до місії».

«Хартія не «використовує людей як тварин. Наші бійці беруть участь у плануванні, вони розуміють, що роблять, вони на 100% залучені до місії». Так само, як і керівники, командири батальйонів оцінюються за ключовими показниками ефективності – «ціна за вбивство» і «вартість за день на передовій» – і корпус має професійний відділ кадрів, щоб підвищення не отримували лише товариші по чарці старших офіцерів», – розповів Кожемяко.

Корпуси інвестують значні ресурси у створення власних брендів для рекрутингу та збору коштів та залучають маркетингові і креативні команди.

Видання підкреслює, що залучивши чималі маркетингові та креативні команди, вони ведуть активну діяльність на YouTube та в соціальних мережах. На їхніх вебсайтах представлені колаборації з музичними та спортивними зірками, а переходи за посиланнями дозволяють легко зробити грошові пожертви. Команда «Хартії», очолювана колишнім керівником однієї з найвідоміших маркетингових компаній України, залучила Ай Вейвея, сподіваючись, що відомий китайський художник розробить для них сувенірну продукцію.

Більш вигадливим є підхід Третього штурмового корпусу. Для своєї цільової аудиторії віком від 18 до 25 років вони створили KillHouse, школу дронів на околиці Києва. Навчання відкрите для всіх, і чверть тих, хто закінчує курс, записуються до корпусу. Минулорічна рекламна кампанія в стилі «Топ Ган» викликала критику за сексизм, але дала чудові результати.

За словами керівника відділу медіа Третього корпусу Христини Бондаренко, щодня надходило понад 200 заявок. Нещодавно Третій корпус також співпрацював з Мстиславом Черновим, лауреатом минулорічної премії «Оскар» за найкращий документальний фільм, над новим фільмом, що містить кадри з камери на шоломі з поля бою.

Видання зазначає, що реклама підрозділів змінюється відповідно до настроїв у суспільстві. Останні білборди «Хартії» («Зростай в Хартії») та «Третього штурму» («Ми тут, щоб жити») роблять акцент на військовій службі як на способі життя і, як зазначають аналітики, набувають вигляду політичної реклами, що може стати стартовим майданчиком для післявоєнної політичної кар'єри їхніх керівників.

Нагадаємо, The Times називає Білецького обличчям сучасного українського націоналізму, «ненависним і водночас страшним» для Путіна. Журналісти The Times розпитали командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького про його політичні погляди.

Командир підкреслив необхідність захисту демократичних цінностей і засудив будь-які прояви авторитаризму. «Централізація фактично вбиває все», – наголосив він, підкреслюючи, що добре робить свою роботу і має право говорити чесно та називати речі своїми іменами.

Командир поділився своїм баченням майбутнього України: мілітаризоване суспільство, оборонно-промисловий комплекс як драйвер економіки, чисельні Збройні сили та збереження демократичного устрою.