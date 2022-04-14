  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Федоров
рус
    Думки вголос

    Росія завжди була одержима війною

    • Юрій Федоров

      військово-політичний експерт

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Усі звірства чинять прості солдати. Путін лише грає на найгірших рисах росіян - Росія завжди була одержима війною
    Усі звірства чинять прості солдати. Путін лише грає на найгірших рисах росіян
    фото з відкритих джерел

    Кремль традиційно замовчує воєнні злочини власної армії

    Мовою оригіналу

    Немецкая разведка перехватила переговоры российских военных, свидетельствующие, что массовые убийства в Буче вписываются в стратегию Москвы. Удивления это не вызывает. Насилия в отношении мирного населения и этнические чистки – одна из традиций русской армии и властителей империи будь то империя Романовых, Сталина или нынешняя недоимперия Путина.

    Некоторые примеры. В 1794 году российские войска под командованием Александра Суворова взяли штурмом пригород Варшавы Прагу.

    В историю это событие вошло под названием «пражская резня». Подробности настолько омерзительны, что пересказывать их не стоит

    В 1860-х годах сотни тысяч адыгов и родственных им народов были изгнаны из своих домов. Их вынуждали бежать в Турцию. Огромное количество погибло на побережье Черного моря в ожидании кораблей, которые должны были их перевезти в Турцию.

    Нет нужды рассказывать об этнических чистках 1944 года, о массовых депортациях мирного населения стран Балтии и Украины как до 1941 года, так и в 1944-54 годах. Они известны. Так, из Украины и Западной Беларуси было выселено, как минимум, 600 тысяч человек, в том числе 200 тысяч крымских татар.

    В России стараются замолчать преступления Красной Армии в Восточной Пруссии, Польше, Чехословакии и Венгрии в конце Второй мировой войны

    Массовое мародерство, убийства и изнасилования (иногда говорят о двух миллионах изнасилованных женщин) сопровождали приход армии-освободительницы. Часто это объясняют «местью фашистам».

    Но скорее всего это было следствием сознательной политики Кремля, в том числе по изгнанию немецкого населения из Восточной Пруссии. До поры до времени советское командование не сдерживало озверевшую солдатню, побудившую тогдашних жителей этого региона в ужасе бежать на запад.

    Похожим образом вела себя Красная армия в Манчжурии после вступления в войну против Японии в 1945 году. Насилиям подверглись и проживавшие там японцы, и китайцы, никаких преступлений против русских не совершавших.

    Советская армия в Афганистане и российская в Чечне артиллерийским огнем и бомбежками сносили с лица земли населенные пункты, жители которых подозревались в содействии повстанцам.

    После этого туда заходила пехота, начинались зачистки, мародерство и насилие

    Примеры такого рода можно перечислять еще долго. Но вот, что важно: армия является не просто частью общества, она отражает и воспроизводит его характерные черты.

    И это подводит к пугающему выводу – готовность личного состава вооруженных сил России, допустим, не всего, но большей его части, к массовому насилию над беззащитным населением, причем в самых чудовищных его формах, говорит о глубоко патологическом состоянии российского общества.

    Думаю, не ошибусь, предположив, что большинство населения России не только не хочет знать о преступлениях своей армии, но в глубине души считает: так им и надо, этим немцам, японцам, афганцам и украинцам.

    Я не люблю Ивана Ильина, философа совершенно чуждого мне направления, но, думаю, одна его мысль заслуживает внимания: «несопротивляющийся злу поглощается им и становится одержимым».

    Похоже, Россия одержима. Вопрос – что с ней делать?

    Джерело: блог Юрія Федорова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Директор Українського інституту майбутнього

    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Агія Загребельська
    Агія Загребельська

    українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

    Олег Вергеліс
    Олег Вергеліс

    Театральний критик

    Валерій Пекар
    Валерій Пекар

    Бізнесмен

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія завжди була одержима війною