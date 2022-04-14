Росія завжди була одержима війною

Кремль традиційно замовчує воєнні злочини власної армії

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Немецкая разведка перехватила переговоры российских военных, свидетельствующие, что массовые убийства в Буче вписываются в стратегию Москвы. Удивления это не вызывает. Насилия в отношении мирного населения и этнические чистки – одна из традиций русской армии и властителей империи будь то империя Романовых, Сталина или нынешняя недоимперия Путина.

Некоторые примеры. В 1794 году российские войска под командованием Александра Суворова взяли штурмом пригород Варшавы Прагу.

В историю это событие вошло под названием «пражская резня». Подробности настолько омерзительны, что пересказывать их не стоит

В 1860-х годах сотни тысяч адыгов и родственных им народов были изгнаны из своих домов. Их вынуждали бежать в Турцию. Огромное количество погибло на побережье Черного моря в ожидании кораблей, которые должны были их перевезти в Турцию.

Нет нужды рассказывать об этнических чистках 1944 года, о массовых депортациях мирного населения стран Балтии и Украины как до 1941 года, так и в 1944-54 годах. Они известны. Так, из Украины и Западной Беларуси было выселено, как минимум, 600 тысяч человек, в том числе 200 тысяч крымских татар.

В России стараются замолчать преступления Красной Армии в Восточной Пруссии, Польше, Чехословакии и Венгрии в конце Второй мировой войны

Массовое мародерство, убийства и изнасилования (иногда говорят о двух миллионах изнасилованных женщин) сопровождали приход армии-освободительницы. Часто это объясняют «местью фашистам».

Но скорее всего это было следствием сознательной политики Кремля, в том числе по изгнанию немецкого населения из Восточной Пруссии. До поры до времени советское командование не сдерживало озверевшую солдатню, побудившую тогдашних жителей этого региона в ужасе бежать на запад.

Похожим образом вела себя Красная армия в Манчжурии после вступления в войну против Японии в 1945 году. Насилиям подверглись и проживавшие там японцы, и китайцы, никаких преступлений против русских не совершавших.

Советская армия в Афганистане и российская в Чечне артиллерийским огнем и бомбежками сносили с лица земли населенные пункты, жители которых подозревались в содействии повстанцам.

После этого туда заходила пехота, начинались зачистки, мародерство и насилие

Примеры такого рода можно перечислять еще долго. Но вот, что важно: армия является не просто частью общества, она отражает и воспроизводит его характерные черты.

И это подводит к пугающему выводу – готовность личного состава вооруженных сил России, допустим, не всего, но большей его части, к массовому насилию над беззащитным населением, причем в самых чудовищных его формах, говорит о глубоко патологическом состоянии российского общества.

Думаю, не ошибусь, предположив, что большинство населения России не только не хочет знать о преступлениях своей армии, но в глубине души считает: так им и надо, этим немцам, японцам, афганцам и украинцам.

Я не люблю Ивана Ильина, философа совершенно чуждого мне направления, но, думаю, одна его мысль заслуживает внимания: «несопротивляющийся злу поглощается им и становится одержимым».

Похоже, Россия одержима. Вопрос – что с ней делать?

Джерело: блог Юрія Федорова

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