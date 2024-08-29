На нафтобазі «Атлас» у Росії знову пролунали вибухи
Після нового вибуху на нафтобазі у Ростовській області заграву від пожежі можна побачити за десятки кілометрів
На російській нафтобазі «Атлас» біля міста Каменськ-Шахтинський у Ростовській області знову пролунали вибухи. «Атлас» вже добу охоплений вогнем після атаки дронів. Про це пишуть росЗМІ.
На російському комбінаті «Атлас» у Ростовській області триває робота екстрених служб, які намагаються впоратися із потужною пожежею. Як пише Telegram-канал Shot, очевидці чули вибух на нафтооб'єкті пізно ввечері у середу.
💥💥Нові потужні вибухи пролунали на нафтобазі "Атлас" у Кам'янському на Ростовщині🔥🔥 pic.twitter.com/qTq4WFMOLv— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 29, 2024
Між тим Baza уточнює, що через розгерметизацію та новий вибух спалахнув вже четвертий резервуар на нафтобазі.
За даними видання Astra, після нового вибуху на об'єкті у Ростовській області заграву від пожежі можна побачити за десятки кілометрів.
Раніше супутник зафіксував гігантський шлейф диму після дронової атаки по нафтобазі «Атлас» у Ростовській області РФ 28 серпня. Горіли два резервуари з паливом. Шлейф диму від пожежі розтягнувся щонайменше на 30 кілометрів.
Нагадаємо, у ніч на 28 серпня у Ростовській області Росії після гучних вибухів спалахнула пожежа на нафтобазі. Звуки потужних вибухів пролунали над областю приблизно о 02:45 ночі. Приблизно в цей час вибухи чули жителі Новошахтинська, Аксая та західної частини Ростова.
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