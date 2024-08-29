Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На нафтобазі «Атлас» у Росії знову пролунали вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На нафтобазі «Атлас» у Росії знову пролунали вибухи
На нафтобазі спалахнув вже четвертий резервуар
фото: скріншот

Після нового вибуху на нафтобазі у Ростовській області заграву від пожежі можна побачити за десятки кілометрів

На російській нафтобазі «Атлас» біля міста Каменськ-Шахтинський у Ростовській області знову пролунали вибухи. «Атлас» вже добу охоплений вогнем після атаки дронів. Про це пишуть росЗМІ.

На російському комбінаті «Атлас» у Ростовській області триває робота екстрених служб, які намагаються впоратися із потужною пожежею. Як пише Telegram-канал Shot, очевидці чули вибух на нафтооб'єкті пізно ввечері у середу.

Між тим Baza уточнює, що через розгерметизацію та новий вибух спалахнув вже четвертий резервуар на нафтобазі.

За даними видання Astra, після нового вибуху на об'єкті у Ростовській області заграву від пожежі можна побачити за десятки кілометрів.

Раніше супутник зафіксував гігантський шлейф диму після дронової атаки по нафтобазі «Атлас» у Ростовській області РФ 28 серпня. Горіли два резервуари з паливом. Шлейф диму від пожежі розтягнувся щонайменше на 30 кілометрів.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня у Ростовській області Росії після гучних вибухів спалахнула пожежа на нафтобазі. Звуки потужних вибухів пролунали над областю приблизно о 02:45 ночі. Приблизно в цей час вибухи чули жителі Новошахтинська, Аксая та західної частини Ростова.

Читайте також:

Теги: пожежа вибух росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Демілітаризований статус Аландських островів грає на руку лише Росії
Протистояння із Росією. Журналісти The Times назвали слабке місце НАТО
13 серпня, 07:53
На Курщині ЗСУ другий тиждень ведуть активні бої
Путіна роздратувала інформація про «ширину і глибину» українського наступу (відео)
12 серпня, 15:55
Причиною зменшення рейсів є санкції проти Росії, які забороняють західним компаніям польоти в її повітряному просторі
Західні авіакомпанії скорочують польоти до Китаю через війну в Україні
19 серпня, 16:45
Журналістів звинуватили у незаконному проникненні на територію РФ
Росія погрожує італійським журналістам, які зняли репортаж на Курщині
17 серпня, 01:26
Володимир Путін зустрівся із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим
Путін прилетів у Баку і познущався над зрадженими вірменами
19 серпня, 15:25
На Запорізькій АЕС відключилася лінія енергопостачання
На Запорізькій АЕС відключилася лінія енергопостачання
23 серпня, 09:35
Рівень безпеки на базі в Гайленкірхені був посилений через можливу загрозу
Росія збиралася атакувати дронами базу НАТО в Німеччині – DPA
26 серпня, 14:07
Іран постачає Росії зброю
Країна-союзниця Росії привітала українців із Днем Незалежності
24 серпня, 18:42
Будівля МЗС РФ на Смоленській площі у Москві
Росія заборонила в'їзд майже сотні громадян США, серед них журналісти відомих видань
Вчора, 20:58

Соціум

На нафтобазі «Атлас» у Росії знову пролунали вибухи
На нафтобазі «Атлас» у Росії знову пролунали вибухи
Влада Білгородщини відселяє мешканців чотирьох сіл прикордоння
Влада Білгородщини відселяє мешканців чотирьох сіл прикордоння
У РФ та Білорусі поширюється саботаж на заводах оборонно-промислового комплексу
У РФ та Білорусі поширюється саботаж на заводах оборонно-промислового комплексу
Євросоюз веде розслідування щодо Telegram
Євросоюз веде розслідування щодо Telegram
Засновника Telegram Дурова взято під судовий нагляд у Франції
Засновника Telegram Дурова взято під судовий нагляд у Франції
Росія обмежила вʼїзд до міста, де розташована Курська АЕС
Росія обмежила вʼїзд до міста, де розташована Курська АЕС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
42K
Загинув екскерівник Черкаської ОДА Сергій Сергійчук
40K
Спецслужби двох країн зламали телефон Дурова – The Wall Street Journal
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
12K
Вісім категорій чоловіків втратили право на відстрочку: кому у вересні можуть дати повістку
6767
Втрати ворога станом на 28 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
Сьогодні, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
Вчора, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
Вчора, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
Вчора, 06:40
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
27 серпня, 06:55
США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua