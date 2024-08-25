«Стану президентом...». Усик розповів чим займатиметься після завершення кар'єри боксера

Усик заявив, що після завершення своєї кар'єри буде займатися бізнесом та спортом

Усик поділився своїми планами на майбутнє

Український чемпіон WBA, WBO, WBC та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик розповів, що після завершення своєї кар'єри, стане президентом Федерації боксу України. Про це він розповів в інтерв'ю NV.

«Після завершення кар'єри я буду Усиком Олександром Олександровичем. І все. Бокс я не залишу. Він завжди буде зі мною. Я працюватиму в боксі, допомагатиму боксу. Це частина мого життя. Стану президентом Федерації боксу України – попрацюю там, потім піду міністром спорту. Все. Буду займатися бізнесом і спортом», – сказав спортсмен.

Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті, який об'єднав чотири чемпіонські пояси – WBA, IBF, WBO, WBC. Але згодом відмовився від звання абсолютного чемпіона світу.

До слова, 24 серпня президент України Володимир Зеленський вручив Орден Свободи боксеру Олександру Усику.