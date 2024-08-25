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«Стану президентом...». Усик розповів чим займатиметься після завершення кар'єри боксера

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«Стану президентом...». Усик розповів чим займатиметься після завершення кар'єри боксера
Усик заявив, що після завершення своєї кар'єри буде займатися бізнесом та спортом
фото: скріншот з відео

Усик поділився своїми планами на майбутнє

Український чемпіон WBA, WBO, WBC та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик розповів, що після завершення своєї кар'єри, стане президентом Федерації боксу України. Про це він розповів в інтерв'ю NV.

«Після завершення кар'єри я буду Усиком Олександром Олександровичем. І все. Бокс я не залишу. Він завжди буде зі мною. Я працюватиму в боксі, допомагатиму боксу. Це частина мого життя. Стану президентом Федерації боксу України – попрацюю там, потім піду міністром спорту. Все. Буду займатися бізнесом і спортом», – сказав спортсмен.

Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті, який об'єднав чотири чемпіонські пояси – WBA, IBF, WBO, WBC. Але згодом відмовився від звання абсолютного чемпіона світу.

До слова, 24 серпня президент України Володимир Зеленський вручив Орден Свободи боксеру Олександру Усику. 

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Теги: Олександр Усик бокс Україна спорт

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