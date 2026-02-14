Головна Світ Політика
Reuters: США проведуть переговори щодо України та Ірану в один день

Аліна Самойленко
glavcom.ua
фото з відкритих джерел

У першій половині переговороного дня американці хочуть зустрітися з представниками Ірану, а у другій з українцями та росіянами

Наступного тижня, 17 лютого, Женева стане центром інтенсивної американської дипломатії. За даними Reuters, адміністрація Дональда Трампа планує провести два паралельні раунди переговорів, спрямованих на врегулювання найгостріших міжнародних конфліктів, пише «Главком».

У першій половині дня американська делегація на чолі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером зустрінеться з офіційними представниками Ірану. Роль посередників у цих контактах виконуватимуть дипломати з Оману. Переговори відбуваються на тлі значного військового тиску США: президент Трамп уже підтвердив розгортання другої авіаносної групи в регіоні та публічно допустив можливість зміни влади в Тегерані після жорсткого придушення протестів іранським режимом.

У другій половині того ж дня Віткофф і Кушнер перейдуть до тристороннього формату за участю представників України та Росії. Кремль уже підтвердив, що російську сторону на зустрічі представлятиме помічник президента Володимир Мединський.

Дональд Трамп намагається пришвидшити переговорний процес між Києвом та Москвою, встановивши неофіційний дедлайн для досягнення домовленостей до червня 2026 року. Поки Вашингтон намагається схилити сторони до компромісу, Україна наполягає на необхідності чітких гарантій безпеки, підкріплених Конгресом США, та застерігає від кулуарних домовленостей за своєю спиною.

Паралельне проведення переговорів щодо України та Ірану свідчить про намір Білого дому використати тактику «максимального тиску» та прямої дипломатії для швидкого вирішення глобальних безпекових криз.

Раніше «Главком» писав, що Пєсков підтвердив, що третій раунд пройде наступного тижня. До цього відбулося два раунди переговорів: 23-24 січня та 4-5 лютого. Найгострішим питанням залишаються територіальні поступки. За підсумками другої зустрічі в Абу-Дабі відбувся перший за п'ять місяців обмін полоненими.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував мирні вимоги ЄС до Росії. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі не володіє детальною інформацією щодо специфічних вимог, які Європейський Союз нібито готує для Росії в межах мирного врегулювання.

Під час спілкування зі ЗМІ він зазначив, що хоча йому відомо про напрацювання певних позицій, конкретні деталі залишаються невідомими. При цьому він підкреслив важливість твердої позиції ЄС щодо повернення депортованих українських дітей. 

