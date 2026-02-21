Головна Країна Події в Україні
Сили оборони відбили позиції на Дніпропетровщині – DeepState

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко

фото: Генштаб ЗСУ

На іншій ділянці фронту, а саме на Донецькому напрямку, є просування ворога 

Українські захисники змогли відкинути російські окупаційні війська на кількох ділянках фронту в межах Дніпропетровської області. Про успішні дії Сил оборони повідомляють аналітики проєкту DeepState, передає «Главком».

Згідно з даними моніторингового ресурсу, українським підрозділам вдалося відновити контроль над позиціями поблизу населених пунктів Калинівське та Тернове. Це дозволило дещо покращити тактичне положення ЗСУ на цій частині фронту.

Водночас ситуація на Донеччині залишається складною. За інформацією DeepState, противник має певні успіхи та просунувся у Покровську, а також у районі Свято-Покровського. Варто зауважити, що на цей час офіційних коментарів від Генерального штабу ЗСУ щодо змін на цих ділянках фронту не надходило.

Як відомо, російська армія намагається вийти на ключовий рубіж оборони східного регіону України, зосереджуючи основні зусилля на напрямку агломерації Слов’янськ–Краматорськ–Дружківка–Костянтинівка. Про це в інтерв’ю «Радіо «Свобода» розповів командир 54-ї окремої механізованої бригади ім. гетьмана Івана Мазепи Вадим Несквік Черній.

За словами військового, втрата великого міста в цьому районі створить серйозні виклики для української оборони, адже наявними людськими ресурсами повернути його буде надзвичайно складно. Саме тому противник кидає сюди значні сили, намагаючись прорвати потужний оборонний фундамент.

До слова, аналітики попереджають: наполеглива вимога Москви передати їй повний контроль над Донецькою областю може бути не просто спробою «зберегти обличчя». Експерти побоюються, що здача Слов'янська і Краматорська позбавить Київ найпотужнішої лінії оборони на сході. 

Теги: Генштаб війна Дніпропетровщина Донеччина



