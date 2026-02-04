Головна Країна Події в Україні
Працює фронтова ППО: Третій корпус за ніч «мінуснув» 33 шахеди, які росіяни скерували на мирні міста

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Власну ешелоновану ППО Третій корпус розгорнув менше ніж за рік

Під час масованої атаки Росії у ніч на 3 лютого ППО Третього армійського корпусу збила 33 БпЛА типу Shahed, які летіли атакувати мирні міста на Сході України.

Це результати роботи ешелонованої системи захисту, яку розгорнули корпус, бригади і підрозділи, щоб прикривати війська на передовій. Водночас бійці Трійки утримують перший рубіж оборони країни в небі та знищують дрони, які РФ скеровує на удари по всій Україні, повідомили в корпусі.

Власну ешелоновану ППО корпус Андрія Білецького розгорнув менше ніж за рік. Вона завчасно виявляє і знищує повітряні цілі по всій ширині та глибині смуги корпусу.

Підрозділи зенітних ракетних військ є в кожному батальйоні, створено також дивізіон ППО бригадного рівня. Захисники неба мають справу з усіма наявними у РФ засобами повітряного нападу: прикривають війська на передових рубежах, захищають тили і логістику, перехоплюють розвідувальні та ударні дрони, які росіяни запускають по мирних містах.

