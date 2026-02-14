Армія КНДР на війні проти України опанувала дрони та РЕБ – розвідка

Наразі лише три армії в світі володіють реальним досвідом ведення сучасної безпілотної технологічної війни

Військовослужбовці Північної Кореї, які воюють на боці РФ, стрімко трансформуються з «піхоти минулого століття» на фахівців технологічної війни. За даними воєнної розвідки України, солдати Кім Чен Ина вже не лише керують бойовими дронами, а й опанували складні системи радіоелектронної розвідки (РЕР) та боротьби (РЕБ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Якщо наприкінці 2024 року повідомлялося про низьку обізнаність військових КНДР щодо загрози БпЛА, то станом на лютий 2026 року ситуація кардинально змінилася.

Корейські підрозділи самостійно здійснюють вильоти для виявлення позицій ЗСУ. За допомогою дронів вони наводять ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), що значно підвищило точність їхніх ударів по прикордонних громадах Сумщини та Харківщини.

«Ми чітко бачимо: за інформацією воєнної розвідки України, військовослужбовці Північної Кореї керують, використовують бойові дрони. І не лише дрони. Важливо, що вони вже вміють користуватись засобами радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби», – наголосив представник ГУР МО України Андрій Черняк.

Він закцентував, що наразі лише три армії в світі володіють реальним досвідом ведення сучасної безпілотної технологічної війни – Збройні Сили України, зс держави-агресора росії і також армія Північної Кореї.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують системно нищити критичну інфраструктуру та високотехнологічне озброєння ворога. У ніч на 13 лютого 2026 року підрозділи ЗСУ завдали серії точних ударів по об'єктах на тимчасово окупованих територіях, вивівши з ладу дороговартісну радіолокаційну станцію та пункти управління безпілотниками. Одним із найважливіших результатів став удар поблизу Євпаторії. Там було уражено радіолокаційну станцію 55Ж6У «Небо-У». Ця РЛС є «очима» російської ППО, здатною виявляти повітряні цілі (літаки, ракети, дрони) на великих відстанях та передавати дані для перехоплення.