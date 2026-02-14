Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Армія КНДР на війні проти України опанувала дрони та РЕБ – розвідка

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Армія КНДР на війні проти України опанувала дрони та РЕБ – розвідка
фото: ГУР

Наразі лише три армії в світі володіють реальним досвідом ведення сучасної безпілотної технологічної війни

Військовослужбовці Північної Кореї, які воюють на боці РФ, стрімко трансформуються з «піхоти минулого століття» на фахівців технологічної війни. За даними воєнної розвідки України, солдати Кім Чен Ина вже не лише керують бойовими дронами, а й опанували складні системи радіоелектронної розвідки (РЕР) та боротьби (РЕБ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Якщо наприкінці 2024 року повідомлялося про низьку обізнаність військових КНДР щодо загрози БпЛА, то станом на лютий 2026 року ситуація кардинально змінилася.

Корейські підрозділи самостійно здійснюють вильоти для виявлення позицій ЗСУ. За допомогою дронів вони наводять ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), що значно підвищило точність їхніх ударів по прикордонних громадах Сумщини та Харківщини.

«Ми чітко бачимо: за інформацією воєнної розвідки України, військовослужбовці Північної Кореї керують, використовують бойові дрони. І не лише дрони. Важливо, що вони вже вміють користуватись засобами радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби», – наголосив представник ГУР МО України Андрій Черняк.

Він закцентував, що наразі лише три армії в світі володіють реальним досвідом ведення сучасної безпілотної технологічної війни – Збройні Сили України, зс держави-агресора росії і також армія Північної Кореї.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують системно нищити критичну інфраструктуру та високотехнологічне озброєння ворога. У ніч на 13 лютого 2026 року підрозділи ЗСУ завдали серії точних ударів по об'єктах на тимчасово окупованих територіях, вивівши з ладу дороговартісну радіолокаційну станцію та пункти управління безпілотниками. Одним із найважливіших результатів став удар поблизу Євпаторії. Там було уражено радіолокаційну станцію 55Ж6У «Небо-У». Ця РЛС є «очима» російської ППО, здатною виявляти повітряні цілі (літаки, ракети, дрони) на великих відстанях та передавати дані для перехоплення.

Читайте також:

Теги: Північна Корея війна дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль вистрелив у ногу власній армії
Кремль вистрелив у ногу власній армії
12 лютого, 12:33
Ще два роки війни? Дуже погана новина для нас
Ще два роки війни? Дуже погана новина для нас
11 лютого, 07:40
У ЄС вважають, що із забороною на морські перевезення будь-який експорт нафти з Росії стане ще складнішим
Євросоюз розглядає повну блокаду російських танкерів: як це позначиться на війні проти України
9 лютого, 15:05
Сирський повідомив про наступальні та контрнаступальні дії ЗСУ
Не лише оборона. Сирський назвав три головні контрнаступальні операції 2025 року
6 лютого, 12:06
РФ з початку війни втратила 11 627 танків
Втрати ворога станом на 2 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
2 лютого, 06:49
За тиждень росіяни випустили понад 1700 ударних дронів – Зеленський
За тиждень росіяни випустили понад 1700 ударних дронів – Зеленський
25 сiчня, 10:46
Окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині
Окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині
20 сiчня, 09:04
Артем Бабінський був учасником Антитерористичної операції та Операції Обʼєднаних сил
Боронив Україну на луганському напрямку. Згадаймо Артема Бабінського
19 сiчня, 09:00
Прокордонник Максим Стрижак брав участь у захисті Луганщини та Донеччини
Поліг у запеклому бою під Бахмутом. Згадаймо Героя України Максима Стрижака
17 сiчня, 09:00

Події в Україні

Армія КНДР на війні проти України опанувала дрони та РЕБ – розвідка
Армія КНДР на війні проти України опанувала дрони та РЕБ – розвідка
Енергетична криза. Український Червоний Хрест відзвітував про п’ять тижнів безперервної підтримки
Енергетична криза. Український Червоний Хрест відзвітував про п’ять тижнів безперервної підтримки
Поплавський втратить права на свої фірмові марки ковбас – «Ректорська» і «Професорська»
Поплавський втратить права на свої фірмові марки ковбас – «Ректорська» і «Професорська»
Карта бойових дій в Україні станом на 14 лютого 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 14 лютого 2026 року
На окупованій Херсонщині загарбники вимкнули опалення для дітей у школах
На окупованій Херсонщині загарбники вимкнули опалення для дітей у школах
Втрати ворога станом на 14 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 14 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ

Новини

В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Сьогодні, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
Вчора, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Вчора, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Вчора, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Вчора, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Вчора, 13:12

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua