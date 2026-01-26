Головна Світ Політика
Трамп звинуватив демократів у «хаосі» в Міннеаполісі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп звинуватив демократів у «хаосі» в Міннеаполісі
фото: AP

Президент США Дональд Трамп, виправдав агентів міграційної служби, які вбили чоловіка у Міннеаполісі

Президент США Дональд Трамп прокоментував смертельну стрілянини в Міннеаполісі, де від рук федеральних агентів загинув 37-річний медбрат Алекс Претті. У серії дописів у соцмережі Truth президент відкинув критику на адресу силових структур і поклав відповідальність за «хаос» на чиновників-демократів, звинувативши їх у підбурюванні до повстання та перешкоджанні роботі правоохоронців. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Попри те, що відеозаписи з місця події ставлять під сумнів офіційну версію самооборони агентів, Трамп зосередив увагу на наявності зброї у загиблого. В інтерв'ю The Wall Street Journal він зазначив, що йому не подобається факт стрілянини, проте він критично ставиться до протестувальників, які виходять на вулиці зі спорядженою зброєю.

На тлі національних дебатів Трамп оголосив про намір ініціювати закон, який повністю заборонить існування «міст-заповідників» – громад, що обмежують співпрацю з федеральною імміграційною службою. Він закликав губернатора Міннесоти Тіма Волза та мера Міннеаполіса Джейкоба Фрея негайно видати для депортації всіх осіб з нелегальним статусом, які мають судимість або перебувають під вартою. Ситуацію загострили й заяви найближчого оточення президента. Заступник керівника апарату Білого дому Стівен Міллер назвав загиблого Претті вбивцею, який нібито намагався напасти на агентів, а віцепрезидент Джей Ді Венс назвав події в місті результатом дій ультралівих агітаторів.

Жорстка позиція Білого дому вже призвела до серйозної кризи в Конгресі. Демократи обіцяють заблокувати бюджет Департаменту внутрішньої безпеки, що з високою ймовірністю спровокує черговий шатдаун та зупинку роботи уряду вже наприкінці січня. Поки Трамп наполягає на продовженні найбільшої в історії програми депортації, навіть деякі його колеги-республіканці починають висловлювати невдоволення жорсткою тактикою федеральних агентів у містах. Губернатор Тім Волз продовжує закликати президента до діалогу, аби заспокоїти місто, проте Білий дім наразі обирає шлях подальшого посилення контролю та політичного протистояння.

Нагадаємо, у місті Міннеаполіс, штат Міннесота спалахнули масові протести після того, як федеральні імміграційні агенти США застрелили громадянина країни. Це вже другий подібний випадок за січень. 

Місцеві ЗМІ ідентифікували загиблого як Алекс Претті, 37-річного мешканця Міннеаполіса. Поліція повідомила, що він був законним власником зброї та не мав судимостей. За словами очевидців і відео з місця події, перед стріляниною між агентами та чоловіком сталася сутичка.

Як відомо, у США стрімко загострюється протистояння між владою штату Міннесота та федеральним урядом. Причиною став інцидент, під час якого агент імміграційної служби (ICE) застрелив 37-річну громадянку США Рене Ніколь Гуд. Трагедія вже спровокувала масові протести у понад 10 містах країни. 

