Український день у Мюнхені: ключові тези

Тезові нотатки про другий день Мюнхенської безпекової конференції

14 лютого без перебільшення можна назвати українським днем Мюнхенської безпекової конференції 2026 року.

Одна з головних подій цього дня – яскравий виступ президента України Володимира Зеленського. Він вже не перший раз запалює в Мюнхені. На західних учасників, особливо на європейців, цей виступ справив враження. Неодноразово чув згадування цього виступу. Ключові тези виступу президента Зеленського однією фразою: Україна готова до миру, виборів і компромісів, але не до капітуляції, і ми потребуємо гарантій безпеки і чіткої дати вступу до ЄС.

Вдень відбувся «Український ланч», організований Фондом Віктора Пінчука. Це вже традиційний захід на Мюнхенській безпековій конференції (відбувся в дев’ятий раз), який збирає друзів України з усього світу і українських учасників. Ціла група європейських лідерів, які виступали на «Українському ланчі» в черговий раз запевнили Україну в підтримці.

І це не просто слова, це гроші і зброя, які допомагають нам вистояти проти російської навали. Але на що зверну увагу: ніхто з виступаючих не очікує швидкого завершення війни; стримано скептично оцінюється можливість вступу України до ЄС у 2027 році, однак при цьому підкреслюється необхідність приєднання України до Євросоюзу.

Що насторожило: мабуть в перший раз серед виступаючих на «Українському ланчі» не було представників американської влади (з адміністрації США або Конгресу США). Я запитав про це у головного організатора, на що мені відповіли, що їх запрошували, але щось не склалося. Трохи пізніше з’ясувалося, в чому була накладка: саме в цей час сенатори США, які є друзями України, зустрічалися з президентом Зеленським.

Вдень на площі Марієнплац у Мюнхені була багатотисячна акція під гаслом «Люди – це не мішень», де учасники закликали надати Україні далекобійну зброю.

Ввечері відбулася церемонія нагородження українського народу за стійкість, яка стала найбільш емоційним моментом дня. Нагороду від імені українського народу прийняв Володимир Зеленський.

Безумовно, в Мюнхені говорили не лише про Україну. Мабуть, найбільш очікуваним (в різних сенсах) був виступ держсекретаря США Марко Рубіо. Він підтвердив відому позицію адміністрації Трампа, що європейці мають взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, але зробив це більш дипломатично і конструктивно, ніж його бос та деякі колеги Рубіо по адміністрації США. Однак української теми не оминув і Марко Рубіо. Він зустрівся з президентом Зеленським.

Що не менш важливо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками президента Сполучених Штатів Америки Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером перед тристоронніми зустрічами в Женеві. Але це вже місток з Мюнхена до Женеви, і окрема тема для обговорення.