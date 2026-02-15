Головна Думки вголос Володимир Фесенко
search button user button menu button
Володимир Фесенко Політолог

Український день у Мюнхені: ключові тези

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Український день на Мюнхенській безпековій конференції
фото: Офіс президента

Тезові нотатки про другий день Мюнхенської безпекової конференції

14 лютого без перебільшення можна назвати українським днем Мюнхенської безпекової конференції 2026 року.

Одна з головних подій цього дня – яскравий виступ президента України Володимира Зеленського. Він вже не перший раз запалює в Мюнхені. На західних учасників, особливо на європейців, цей виступ справив враження. Неодноразово чув згадування цього виступу. Ключові тези виступу президента Зеленського однією фразою: Україна готова до миру, виборів і компромісів, але не до капітуляції, і ми потребуємо гарантій безпеки і чіткої дати вступу до ЄС.

Вдень відбувся «Український ланч», організований Фондом Віктора Пінчука. Це вже традиційний захід на Мюнхенській безпековій конференції (відбувся в дев’ятий раз), який збирає друзів України з усього світу і українських учасників. Ціла група європейських лідерів, які виступали на «Українському ланчі» в черговий раз запевнили Україну в підтримці.

І це не просто слова, це гроші і зброя, які допомагають нам вистояти проти російської навали. Але на що зверну увагу: ніхто з виступаючих не очікує швидкого завершення війни; стримано скептично оцінюється можливість вступу України до ЄС у 2027 році, однак при цьому підкреслюється необхідність приєднання України до Євросоюзу.

Що насторожило: мабуть в перший раз серед виступаючих на «Українському ланчі» не було представників американської влади (з адміністрації США або Конгресу США). Я запитав про це у головного організатора, на що мені відповіли, що їх запрошували, але щось не склалося. Трохи пізніше з’ясувалося, в чому була накладка: саме в цей час сенатори США, які є друзями України, зустрічалися з президентом Зеленським.

Вдень на площі Марієнплац у Мюнхені була багатотисячна акція під гаслом «Люди – це не мішень», де учасники закликали надати Україні далекобійну зброю.

Ввечері відбулася церемонія нагородження українського народу за стійкість, яка стала найбільш емоційним моментом дня. Нагороду від імені українського народу прийняв Володимир Зеленський.

Безумовно, в Мюнхені говорили не лише про Україну. Мабуть, найбільш очікуваним (в різних сенсах) був виступ держсекретаря США Марко Рубіо. Він підтвердив відому позицію адміністрації Трампа, що європейці мають взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, але зробив це більш дипломатично і конструктивно, ніж його бос та деякі колеги Рубіо по адміністрації США. Однак української теми не оминув і Марко Рубіо. Він зустрівся з президентом Зеленським.

Що не менш важливо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками президента Сполучених Штатів Америки Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером перед тристоронніми зустрічами в Женеві. Але це вже місток з Мюнхена до Женеви, і окрема тема для обговорення.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Володимир Зеленський Україна Мюнхенська конференція з безпеки Офіс президента

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мережа фортець Донбасу захищає усю Україну
Чому Донбас не можна віддавати
27 сiчня, 21:20
У столиці більше ніж 700 будинків без опалення – Зеленський
У столиці більше ніж 700 будинків без опалення – Зеленський
28 сiчня, 14:34
Зеленський повідомив про результати програми «теплих пакунків» для населення
Зеленський повідомив про результати програми «теплих пакунків» для населення
5 лютого, 13:30
Глава угорського уряду заявив, що план вступу України до ЄС нібито є відкритим оголошенням війни Угорщині
Орбан озвучив свій рецепт перемоги Європи: до чого тут Україна
12 лютого, 16:25
Путін і його друзі не у в'язниці: Зеленський розповів на які компроміси пішла Україна заради миру
Путін і його друзі не у в'язниці: Зеленський розповів на які компроміси пішла Україна заради миру
Вчора, 03:31
Зеленський зробив заяву про зону вільної торгівлі зі США
Україна отримає зону вільної торгівлі зі США – Зеленський
23 сiчня, 10:47
Politico: ЄС і США готують 10-річний план відновлення України
Politico розкрило деталі «плану процвітання» для України на $800 млрд
23 сiчня, 18:56
Зарядні пристрої, телевізори, комп’ютери та іншу техніку не варто залишати під’єднаними до мережі, особливо якщо нікого немає вдома
Як убезпечитись при відключеннях світла? Ексміністр Плачков дав пораду українцям
31 сiчня, 15:15
«Якщо ми протримаємось до весни, то це вже буде зовсім інший розклад», – заявив Костенко
Нардеп Костенко пояснив, чому перемовини наразі є невигідними для України
8 лютого, 15:58

Володимир Фесенко

Український день у Мюнхені: ключові тези
Український день у Мюнхені: ключові тези
Мюнхен-2026: що Україна має донести світу
Мюнхен-2026: що Україна має донести світу
Як «енергетичне перемир'я» обернулося проти Трампа
Як «енергетичне перемир'я» обернулося проти Трампа
Що насправді стоїть за енергетичним перемир'ям і чого чекати Україні
Що насправді стоїть за енергетичним перемир'ям і чого чекати Україні
Трамп і Давос: іронія долі
Трамп і Давос: іронія долі
Коаліція охочих: що реально стоїть за обіцянками безпеки Україні
Коаліція охочих: що реально стоїть за обіцянками безпеки Україні

Новини

В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Вчора, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
13 лютого, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
13 лютого, 13:52

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua