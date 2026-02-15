Китайський сигнал Європі з Мюнхену

Китай наводить мости з Європою: що стоїть за заявою Ван Ї у Мюнхені?

Прикметний виступ голови МЗС Китаю Ван Ї на Мюнхенській безпековій конференції, в якому він заявив, що Європа нарешті «набралася сміливості» почати вести переговори з Росією про війну в Україні. Виглядає з першого погляду як іронія, але ця іронія йде всупереч офіційній позиції самої Росії, яка проти участі Європи у переговорах. Так само не вітає активну участь у переговорах Європи і Трамп.

У такий спосіб Китай намагається навести з Європою свої мости, і ці мости мають бути про безпеку. Звісно, ідеалізувати Китай не потрібно, але він має інструменти закрити питання російсько-української війни у разі досягнення глобальних домовленостей із Заходом.

Досягти таких домовленостей складно, але можливо. Присутність в Мюнхені голови МЗС Китаю у Мюнхені та запланований на квітень візит Трампа у Китай – тому свідчення.