Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський окреслив дипломатичний план перед Новим роком

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський окреслив дипломатичний план перед Новим роком
Президент навів статистику ударів, яких Росія завдала по Україні
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Президент розповів про дипломатичний трек, який має бути реалізовано до початку 2026 року

Президент України Володимир Зеленський схарактеризував поточний період як один із найактивніших етапів дипломатичної боротьби за весь рік. За словами глави держави, до Нового року можуть бути прийняті ключові рішення, які визначать подальший хід війни, проте їхня реалізація повністю залежить від рішучості міжнародних партнерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Президент навів статистику ударів, яких Росія завдала по українських містах та селах лише протягом останніх семи днів. Окупанти продовжують вести війну на винищення, обираючи цілями цивільну інфраструктуру. Лише за цей тиждень ворог випустив:

  • понад 2100 ударних дронів;
  • близько 800 керованих авіаційних бомб (КАБ);
  • 94 ракети різних типів.

Головним напрямком ударів залишається енергетична система України. Зеленський наголосив, що ремонтні бригади, енергетики та рятувальники ДСНС працюють у режимі 24/7, щоб повернути світло в оселі українців після атак.

Володимир Зеленський підкреслив, що потрібна відповідь світу на трьох рівнях:

  • Санкції: обмеження мають працювати так, щоб Росія реально відчувала наслідки своєї агресії.
  • ППО: системне постачання ракет для захисту неба є критичною потребою.
  • Політичний тиск: фіналізація конкретних кроків, які змусять Кремль до миру.

Сьогоднішній день стане визначальним для багатьох процесів. Зеленський підтвердив, що саме зараз триває обговорення форматів кроків, які мають завершити війну та гарантувати Україні безпеку.

«Ми все для цього робимо, але чи будуть рішення – залежить від партнерів», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського з його американським лідером Дональдом Трампом відбудеться раніше, ніж планувалося. 

Читайте також:

Теги: переговори Володимир Зеленський дипломатія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У цьому році Лискун стала чемпіонкою Європи
Зеленський позбавив президентської стипендії зрадницю Лискун
24 грудня, 23:37
Глава держави каже, що здатність Кремля вести війну проти України залежить від тиску партнерів
Зеленський оцінив останні агресивні заяви Путіна
18 грудня, 10:13
Зеленський єдиний, хто не хоче приймати новий план Вашингтону
Трамп звинуватив Зеленського у небажанні приймати новий план мирної угоди
12 грудня, 13:22
Глава держави закликав партнерів наповнювати ініціативу Purl
Зеленський про засідання «коаліції охочих»: Ніхто не зацікавлений у третьому вторгненні РФ
11 грудня, 20:55
Віталій Коротіч та Валерій Каліневич загинули внаслідок атаки РФ
Допомагали постраждалим. У Тернівці внаслідок атаки загинули шахтарі Коротіч та Каліневич
3 грудня, 17:45
Трамп зробив заяву про війну в Україні
Трамп: США фінансово більше не причетні до війни в Україні
2 грудня, 19:48
28 листопада глава держави підписав указ про звільнення Андрія Єрмака
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Олігарх Вадим Новинський перебуває у розшуку
Суд арештував 197 млн грн, які компанія Новинського хотіла легалізувати
29 листопада, 14:45
Українська делегація під час перемовин з американською стороною в Женеві
Звільнення Єрмака. Президент повідомив, хто братиме участь у мирних переговорах
28 листопада, 17:40

Політика

Зеленський окреслив дипломатичний план перед Новим роком
Зеленський окреслив дипломатичний план перед Новим роком
Опальний нардеп Дубінський з-за грат запустив процедуру звільнення ключових силовиків
Опальний нардеп Дубінський з-за грат запустив процедуру звільнення ключових силовиків
Канада надала Україні $2,5 млрд: куди підуть кошти
Канада надала Україні $2,5 млрд: куди підуть кошти
Мирна угода. Зеленський розповів про компроміси, на які пішла Україна
Мирна угода. Зеленський розповів про компроміси, на які пішла Україна
Зеленський розповів про вибори президента та референдум в Україні
Зеленський розповів про вибори президента та референдум в Україні
Мирна угода. Зеленський розповів про «червоні лінії» та переговори з Трампом
Мирна угода. Зеленський розповів про «червоні лінії» та переговори з Трампом

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua