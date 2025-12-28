Зеленський окреслив дипломатичний план перед Новим роком

Президент розповів про дипломатичний трек, який має бути реалізовано до початку 2026 року

Президент України Володимир Зеленський схарактеризував поточний період як один із найактивніших етапів дипломатичної боротьби за весь рік. За словами глави держави, до Нового року можуть бути прийняті ключові рішення, які визначать подальший хід війни, проте їхня реалізація повністю залежить від рішучості міжнародних партнерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Президент навів статистику ударів, яких Росія завдала по українських містах та селах лише протягом останніх семи днів. Окупанти продовжують вести війну на винищення, обираючи цілями цивільну інфраструктуру. Лише за цей тиждень ворог випустив:

понад 2100 ударних дронів;

близько 800 керованих авіаційних бомб (КАБ);

94 ракети різних типів.

Головним напрямком ударів залишається енергетична система України. Зеленський наголосив, що ремонтні бригади, енергетики та рятувальники ДСНС працюють у режимі 24/7, щоб повернути світло в оселі українців після атак.

Володимир Зеленський підкреслив, що потрібна відповідь світу на трьох рівнях:

Санкції: обмеження мають працювати так, щоб Росія реально відчувала наслідки своєї агресії.

ППО: системне постачання ракет для захисту неба є критичною потребою.

Політичний тиск: фіналізація конкретних кроків, які змусять Кремль до миру.

Сьогоднішній день стане визначальним для багатьох процесів. Зеленський підтвердив, що саме зараз триває обговорення форматів кроків, які мають завершити війну та гарантувати Україні безпеку.

«Ми все для цього робимо, але чи будуть рішення – залежить від партнерів», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського з його американським лідером Дональдом Трампом відбудеться раніше, ніж планувалося.