Поліція прокоментувала появу в небі над столицею російського прапора

Поліція Києва перевірила інформацію, яка набула поширення в соцмережах: вона свого підтвердження не знайшла

Відео з дроном із російським прапором у небі над Києвом – фейк

У соціальних мережах поширили інформацію, що в центрі Києві невідомі запустили безпілотник із російським триколором. У Національній поліції повідомили, що це фейк. Про це інформує «Главком».

«Поліція Києва перевірила інформацію, яка сьогодні набула поширення в соцмережах: вона свого підтвердження не знайшла. Закликаємо представників медіа та адміністраторів телеграм-каналів перевіряти достовірність інформації, перш ніж публікувати її на широкий загал», – ідеться у повідомленні правоохоронців.

Раніше повідомлялося, що Безпілотник з причепленим прапором країни-агресорки РФ піднявся в небо і згодом впав.

Нагадаємо, бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади 16-го армійського корпусу знищили російську диверсійну групу, яка намагалася встановити прапор РФ на одній із будівель у Вовчанську на Харківщині.

Також українські воїни знищили російський прапор, який окупанти встановили на кордоні з Чернігівщиною.