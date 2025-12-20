Головна Київ Новини
search button user button menu button

Поліція прокоментувала появу в небі над столицею російського прапора

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Поліція прокоментувала появу в небі над столицею російського прапора
Поліція Києва перевірила інформацію, яка набула поширення в соцмережах: вона свого підтвердження не знайшла
фото з відкритих джерел

Відео з дроном із російським прапором у небі над Києвом – фейк

У соціальних мережах поширили інформацію, що в центрі Києві невідомі запустили безпілотник із російським триколором. У Національній поліції повідомили, що це фейк. Про це інформує «Главком».

«Поліція Києва перевірила інформацію, яка сьогодні набула поширення в соцмережах: вона свого підтвердження не знайшла. Закликаємо представників медіа та адміністраторів телеграм-каналів перевіряти достовірність інформації, перш ніж публікувати її на широкий загал», – ідеться у повідомленні правоохоронців.

Раніше повідомлялося, що Безпілотник з причепленим прапором країни-агресорки РФ піднявся в небо і згодом впав.

Нагадаємо, бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади 16-го армійського корпусу знищили російську диверсійну групу, яка намагалася встановити прапор РФ на одній із будівель у Вовчанську на Харківщині.

Також українські воїни знищили російський прапор, який окупанти встановили на кордоні з Чернігівщиною. 

Читайте також:

Теги: окупанти прапор поліція безпілотник Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У період канікул, за потреби, батьки можуть привести дитину до школи в першій половині дня
Зимові канікули у школах Києва 2024-2025: стали відомі точні дати
Вчора, 14:18
Нетверезі працівники ТЦК побили офіцера полції
В Одесі троє працівників ТЦК побили правоохоронця
18 грудня, 15:04
У Києві затримали чоловіка, який передавав представнику РФ дані про розташування військових частина та ТЕЦ
Передавав дані про військові частини і ТЕЦ Києва: затримано 21-річного агента РФ
11 грудня, 11:53
У Дніпровському районі горів гаражний кооператив: наслідки пожежі
У Дніпровському районі горів гаражний кооператив: наслідки пожежі
9 грудня, 14:06
Інспектори Державної екологічної інспекції Столичного округу виявили незаконну вирубку дорослих в’язів
У Святошинському районі виявлено незаконну вирубку 16 в’язів: як покарано порушників
2 грудня, 16:15
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23 679 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 2 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
2 грудня, 06:44
У 2023 році компанія продала Україні китайські дрони за десятикратною ціною закупівлі, а згодом – за двадцятикратною
Чеська компанія продавала Україні дрони за ціною, завищеною у 20 разів: розслідування
24 листопада, 15:53
Нині триває 1369-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 23 листопада 2025 року
23 листопада, 08:16
Ситуація на фронті 20 листопада
Лінія фронту станом на 20 листопада 2025. Зведення Генштабу
20 листопада, 22:58

Новини

Поліція прокоментувала появу в небі над столицею російського прапора
Поліція прокоментувала появу в небі над столицею російського прапора
У Києві на Позняках згоріло кафе
У Києві на Позняках згоріло кафе
Honey, «Завертайло» та ДТЕК встановили арт-обʼєкт «Ялинка Світла» біля Софійської площі
Honey, «Завертайло» та ДТЕК встановили арт-обʼєкт «Ялинка Світла» біля Софійської площі
Над Києвом замайорів російський триколор: відео
Над Києвом замайорів російський триколор: відео
До Києва прибув прем’єр-міністр Португалії: відео
До Києва прибув прем’єр-міністр Португалії: відео
Координаційний штаб показав несподівану знахідку біля своєї приймальні
Координаційний штаб показав несподівану знахідку біля своєї приймальні

Новини

В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Сьогодні, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Вчора, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Вчора, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Вчора, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
18 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua