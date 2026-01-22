Головна Думки вголос Володимир Фесенко
search button user button menu button
Володимир Фесенко Політолог

Трамп і Давос: іронія долі

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Президента США Дональд Трамп на Всесвітньому економічному форумі у Давосі
фото: Getty Images

Нинішній Давос – символ роздоріжжя, на якому опинився сучасний світ

Є певна іронія долі в тому, що Дональд Трамп і Давоський економічний форум постійно перетинаються в інформаційно-політичному порядку денному і в глобальному політичному процесі, хоча представляють протилежні політико-економічні світогляди.

Формально це пов’язано з терміном проведення Давоського економічного форуму (друга половина січня) і з графіком політичних подій в США (20-те січня – дата інавгурації президентів США; січень – час праймеріз перед президентськими виборами в США). А по суті це обумовлено тим, які виклики створює Президент США Д.Трамп для сучасного світу, глобальної торгівлі і міжнародної безпеки.

Не буду згадувати про перше президентство Трампа, але три останні Давоські форуми (включно з нинішнім) точно пройшли під знаком Трампа, хоча формально це жодним чином не відображалось в назві чи гаслах кожного форуму.

Січень 2024 року – Трамп перемагає на праймеріз перед президентськими виборами в США, і в кулуарах Давосу обговорюють саме це, а не офіційний порядок денний Форуму. І в цих обговореннях відчувалися острах, непевність і невизначеність відносно того, що робити в разі повернення Трампа на посаду Президента США. У багатьох ще було сподівання: а раптом пронесе. Але … не пронесло.

Січень 2025 року – інавгурація Трампа на посаду Президента США, і його виступ в цьому статусі перед учасниками Давоського форуму, хоча і в онлайн-режимі. І знов Трамп є головною темою обговорення на Форумі, вже не тільки в кулуарах, а й на офіційних майданчиках. І в цих дискусіях знов ті самі острах, непевність і невизначеність. А в атмосфері Давосу вже вітало відчуття бурі, що насувалася на світ.

І ось січень 2026 року. Перша річниця другого президентства Трампа. Вже відбувся глобальний тарифний «трампотрус». Світ вже трохи втомився від трампівських гойдалок і бурхливих проявів темпераменту Дональда Трампа. І вороги і партнери не розуміють, чого від нього чекати наступного разу. Хто він – новий дивакуватий і незрозумілий глобальний месія, чи божа кара за гріхи ліберального світу, ексцентричний миротворець чи геополітичний гангстер, який видає себе за глобального Робін Гуда?

Для більшості учасників Давоського форуму він точно є ідеологічним антагоністом, викликом і загрозою їх цінностям, їх світового порядку, який руйнується на очах тим самим Трампом.

Але Трамп приїхав в Давос для визнання своєї величі, щоб отримати оплески і винагороду, хоча б у вигляді «шматка льоду» під назвою Гренландія, а замість цього він чує критику, несприйняття і відмову щодо задоволення його геополітичних примх. Він хоче бути тріумфатором і домінатором, а в Давосі його сприймають як руйнівника і майже як вершника глобального Апокаліпсису.  Суцільний дисонанс.

Опоненти Трампа вже наважуються сказати йому: Ні! Формально це стосується зазіхань Трампа на Гренландію, але насправді це є відповіддю на всю його руйнівну діяльність. Однак критики Трампа і досі не мають єдності і чіткого плану стосовно того, як його зупинити. Вони скоріше мовчки сподіваються, що ще пару років треба його перетерпіти, і все минеться. А Трамп діє як стихійне лихо. Він руйнує те, що йому не подобається, але не знає чим це замінити. Однак він лише тимчасове уособлення нової політичної стихії, нових глобальних трендів, які вже розпочалися і будуть продовжуватись далі.

Нинішній Давос – символ роздоріжжя, на якому опинився сучасний світ. Відчуття роздоріжжя вже є, але не має розуміння куди і до чого ведуть різні шляхи в майбутнє. І це вже не тільки про Трампа, а й про штучний інтелект, і про загрози з боку Путіна, і про глобальні виклики з боку Китаю. І виживати (в прямому сенсі) в цьому вирі невизначеності доведеться всьому світові.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: форум в давосі Дональд Трамп США Гренландія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дональд Трамп пов’язав занепад Європи з міграцією та держвитратами
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04
Іран пригрозив руйнівною відповіддю, якщо США націляться на його керівництво
Іран пригрозив руйнівною відповіддю, якщо США націляться на його керівництво
Вчора, 05:09
Зеленський повідомляв, що не планує їхати у Швейцарію через критичну ситуацію в енергетиці
Зеленський про візит у Давос: Нікому не потрібні розмови без результатів
20 сiчня, 20:27
Трамп вважає, що ця історія взагалі не накладає на нього зобовʼязання
Навіщо Трамп запросив Росію у раду миру і що це означає для України
20 сiчня, 10:48
У США через сильний снігопад зіткнулися понад 100 авто
У США через сильний снігопад зіткнулися понад 100 авто
20 сiчня, 00:50
Мачадо передала президенту США Нобелівську премію миру
Трамп прийняв Нобелівську премію миру від лідерки венесуельської опозиції (фото)
16 сiчня, 08:00
Вибухи у Росії, стрілянина у Венесуелі, заяви Трампа: головне за ніч
Вибухи у Росії, стрілянина у Венесуелі, заяви Трампа: головне за ніч
6 сiчня, 05:29
У воді видно вибухові бочки, встановлені тайванськими військовими
Reuters: Військова операція США у Венесуелі посилить територіальні претензії Китаю
5 сiчня, 02:31
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який організував телеконференцію, підкреслив важливість домовленостей зі США щодо гарантій безпеки
Spiegel дізнався, що європейські лідери радили Зеленському перед переговорами у США
31 грудня, 2025, 05:43

Володимир Фесенко

Трамп і Давос: іронія долі
Трамп і Давос: іронія долі
Коаліція охочих: що реально стоїть за обіцянками безпеки Україні
Коаліція охочих: що реально стоїть за обіцянками безпеки Україні
Буданов очолить Офіс президент: чому це сильний крок Зеленського
Буданов очолить Офіс президент: чому це сильний крок Зеленського
Переговори заходять у глухий кут: Путін піднімає ставки
Переговори заходять у глухий кут: Путін піднімає ставки
Заяви Путіна на «Прямій лінії»: що має значення для України?
Заяви Путіна на «Прямій лінії»: що має значення для України?
Після Берліну. Чого чекати у переговорах далі?
Після Берліну. Чого чекати у переговорах далі?

Новини

День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua