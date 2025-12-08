Головна Світ Політика
Трамп обурився тим, що Зеленський не ознайомився з умовами мирної угоди з Росією

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Reuters

Як каже Трамп, команда президента України схиляється до підтримки пропозиції, але Зеленський сам ще не прочитав цей документ

Президент США Дональд Трамп повідомив про хід переговорів між Росією та Україною. За його словами, він вже провів розмови з російським диктатором Володимиром Путіним і українськими лідерами, включно з Володимиром Зеленським, пише «Главком».

Трамп висловив розчарування тим, що глава української держави ще не ознайомився з пропозицією щодо врегулювання війни, хоча команда Зеленського, за словами Трампа, виявила підтримку цій ідеї.

Трамп також зазначив, що Росія погоджується з умовами, однак висловив сумнів щодо того, чи підтримує ці умови сам Зеленський. Він ще раз підкреслив, що команда президента України схиляється до підтримки пропозиції, але Зеленський сам ще не прочитав цей документ.

«Мушу сказати, що я дещо розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це станом на кілька годин тому. Його команда в захваті від цього, але він – ні. Росія з цим згодна. Росія, гадаю, радше хотіла б отримати всю країну, якщо так подумати», сказав він. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про початок нового дипломатичного тижня. Він почнеться із запланованих консультацій з європейськими лідерами, акцентуючи на питаннях безпеки та довгострокової підтримки України. 

Зустрічі з європейськими лідерами заплановані в Лондоні та Брюсселі, де обговорюватимуть спільні позиції для майбутніх перемовин з Росією.

