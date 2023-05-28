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Постачань зброї до Росії: президент ПАР створив комісію для розслідування

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Постачань зброї до Росії: президент ПАР створив комісію для розслідування
Південно-Африканська Республіка постачала боєприпаси до Росії за допомогою корабля
фото з відкритих джерел

ПАР вирішила провести розслідування через ризики впливу на міжнародні відносини країни

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса вирішив створити комісію для перевірки інформації про поставки зброї до Росії. Про це йдеться у заяві Рамафоса, повідомляє The Guardian.

«Президент вирішив провести розслідування у зв'язку із серйозністю звинувачень, ступенем суспільного інтересу та впливом цього питання на міжнародні відносини Південної Африки», – йдеться у заяві.

Раніше лідер ПАР відреагував на заяву посла США Рубена Брігеті постачання зброї росіянам. На думку американського дипломата, на борт російського корабля, який пришвартувався до військово-морської бази у Саймонстауні у західній частині Кейптауна у грудні минулого року, завантажили зброю з ПАР.

Такі звинувачення викликали дипломатичний конфлікт між США, ПАР та Росією та поставили під сумнів нейтральну позицію ПАР щодо війни в Україні. Представники президента ПАР Сиріла Рамафоси висловили розчарування заявами США про передачу Росії зброї і охарактеризували такі заяви як «голослівні». Там зазначили, що такі заяви підривають «дух співробітництва та партнерства» між країнами.

Теги: дипломатичний конфлікт розслідування президент конфлікт Південно-Африканська республіка зброя росія війна

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