Постачань зброї до Росії: президент ПАР створив комісію для розслідування

ПАР вирішила провести розслідування через ризики впливу на міжнародні відносини країни

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса вирішив створити комісію для перевірки інформації про поставки зброї до Росії. Про це йдеться у заяві Рамафоса, повідомляє The Guardian.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Президент вирішив провести розслідування у зв'язку із серйозністю звинувачень, ступенем суспільного інтересу та впливом цього питання на міжнародні відносини Південної Африки», – йдеться у заяві.

Раніше лідер ПАР відреагував на заяву посла США Рубена Брігеті постачання зброї росіянам. На думку американського дипломата, на борт російського корабля, який пришвартувався до військово-морської бази у Саймонстауні у західній частині Кейптауна у грудні минулого року, завантажили зброю з ПАР.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Такі звинувачення викликали дипломатичний конфлікт між США, ПАР та Росією та поставили під сумнів нейтральну позицію ПАР щодо війни в Україні. Представники президента ПАР Сиріла Рамафоси висловили розчарування заявами США про передачу Росії зброї і охарактеризували такі заяви як «голослівні». Там зазначили, що такі заяви підривають «дух співробітництва та партнерства» між країнами.