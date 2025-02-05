Головна Думки вголос Володимир Фесенко
search button user button menu button
Володимир Фесенко Політолог

Трампотрус почався

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Трампотрус» частково чіпає і нас, зокрема і проблему допомоги України
колаж: glavcom.ua

Чи стане Трамп миротворцем для України?

Трампотрус. Почалося! Перші спалахи тарифної війни у світовій економіці і «Трампотрус» у внутрішній політиці США.

Митні тарифи Трамп, здається, розглядає як чарівну паличку, яка вирішує всі економічні і політичні проблеми, а ще і як зброю помсти за різні кривди у бік США, які він бачить, або просто вигадує для себе.

Але Трамп не один. Є ще і Ілон Маск. Вони вдвох як вершники антиліберального і антиглобалістського апокаліпсиса. Або як «Лєнін» і «Троцький» консервативно-популістської революції.

При чому Маск, як колись і Троцький, прагне світової революції. І десь там чекає своєї черги потенційний MAGA-«Сталін»?

Може на цю роль претендує Джей Ді Венс (він зараз підозріло затихнув), або Дональд Трамп (молодший). Були клани Кеннеді, Бушів. Чому б не з’явитися політичному клану Трампів.

Жарти жартами, але Трамп, Маск і вся ця MAGA-братва – це як «бич божий», як покарання за всі гріхи і деформації ліберальної політики і економіки. Вони виконують руйнівну роль.

Дай Боже, щоб не зруйнували «до основи» і американську демократію і лідерську роль США у світі. Сподіваюсь, що за ними прийдуть ті, хто почнуть будувати (або відбудовувати) на фундаменті демократичних цінностей.

Щодо України, то Трамп нас на даний момент більше цікавить як миротворець. Однак «Трампотрус» частково чіпає і нас, зокрема і проблему допомоги України.

І тому доводиться пристосовуватися до Трампа. Але як і при кожному стихійному лиху, а «Трампотрус» це політичне стихійне лихо, треба заздалегідь дбати про запобіжники і рятівні засоби.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: тарифи Дональд Трамп Ілон Маск США війна росія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У затриманої було виявлено сумку, в якій знаходився саморобний вибуховий пристрій потужністю 7 кг у тротиловому еквіваленті
РФ готувала теракт на одній із центральних вулиць Києва: їй допомагала 22-річна українка
1 лютого, 11:37
США заморожуть гранти на 90 днів
США заморожують більшість грантів на іноземну допомогу
25 сiчня, 11:33
Вартість цього овоча зросла в середньому на 10%
В Україні зросли ціни на помідори
17 сiчня, 04:55
Військовослужбовці Повітряних сил виконують завдання із захисту повітряного простору
Скандал із переведенням фахівців Повітряних сил у піхоту: спецкомісія проводить перевірку
16 сiчня, 15:49
Михайло Коваль поліг в бою за Україну
На війні загинув президент українського футбольного клубу
15 сiчня, 06:51
Міністр оборони Польщі зазначив, що поляки втомилися дивитися на молодих українських чоловіків, які їздять новими автомобілями у Польщі або зупиняються у 5-зіркових готелях
Поляки розчаровані поведінкою заможних українців – міністр оборони Польщі
13 сiчня, 03:07
Російський диктатор Володимир Путін
Хто переконує Путіна не йти на переговори: дані ISW
10 сiчня, 08:02
ЗСУ з початку повномасштабної війни знищили 9714 російських танків
Втрати ворога станом на 8 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
8 сiчня, 07:38
Обраний президент Дональд Трамп виступає під час прес-конференції в Мар-а-Лаго у вівторок, 7 січня 2024 року, у Палм-Біч, штат Флорида
Трамп заявив про бажання перейменувати Мексиканську затоку
7 сiчня, 19:49

Володимир Фесенко

Трампотрус почався
Трампотрус почався
Не можна погоджуватися на проведення виборів під час війни, та ще й на вимогу Росії
Не можна погоджуватися на проведення виборів під час війни, та ще й на вимогу Росії
Чим запам'ятається інавгурація Трампа 2025 року?
Чим запам'ятається інавгурація Трампа 2025 року?
Чи можливі мирні переговори з Росією? Досвід минулих років
Чи можливі мирні переговори з Росією? Досвід минулих років
І тут Трампа понесло
І тут Трампа понесло
Політичні тенденції 2024 року
Політичні тенденції 2024 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 лютого: ситуація на фронті
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 лютого 2025
17K
ЦРУ запропонувало всім своїм співробітникам звільнитися – WSJ
12K
Помічникам Маска вдалося відкрити секретну кімнату USAID – Bloomberg
9484
Українські військові затрофеїли російську лазню і показали її зсередини
9157
Нова перша леді Сирії вперше з'явилась на публіці: що про неї відомо

Новини

5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога в Києві тривала більше години
Вчора, 06:07
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
3 лютого, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
3 лютого, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
3 лютого, 04:00

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua