Трампотрус почався

Чи стане Трамп миротворцем для України?

Трампотрус. Почалося! Перші спалахи тарифної війни у світовій економіці і «Трампотрус» у внутрішній політиці США.

Митні тарифи Трамп, здається, розглядає як чарівну паличку, яка вирішує всі економічні і політичні проблеми, а ще і як зброю помсти за різні кривди у бік США, які він бачить, або просто вигадує для себе.

Але Трамп не один. Є ще і Ілон Маск. Вони вдвох як вершники антиліберального і антиглобалістського апокаліпсиса. Або як «Лєнін» і «Троцький» консервативно-популістської революції.

При чому Маск, як колись і Троцький, прагне світової революції. І десь там чекає своєї черги потенційний MAGA-«Сталін»?

Може на цю роль претендує Джей Ді Венс (він зараз підозріло затихнув), або Дональд Трамп (молодший). Були клани Кеннеді, Бушів. Чому б не з’явитися політичному клану Трампів.

Жарти жартами, але Трамп, Маск і вся ця MAGA-братва – це як «бич божий», як покарання за всі гріхи і деформації ліберальної політики і економіки. Вони виконують руйнівну роль.

Дай Боже, щоб не зруйнували «до основи» і американську демократію і лідерську роль США у світі. Сподіваюсь, що за ними прийдуть ті, хто почнуть будувати (або відбудовувати) на фундаменті демократичних цінностей.

Щодо України, то Трамп нас на даний момент більше цікавить як миротворець. Однак «Трампотрус» частково чіпає і нас, зокрема і проблему допомоги України.

І тому доводиться пристосовуватися до Трампа. Але як і при кожному стихійному лиху, а «Трампотрус» це політичне стихійне лихо, треба заздалегідь дбати про запобіжники і рятівні засоби.