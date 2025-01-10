Хто переконує Путіна не йти на переговори: дані ISW

Російські силовики не готові припинити війну в Україні, незважаючи на втрати

Російська еліта та високопоставлені силовики розчаровані тим, як російський диктатор Володимир Путін веде повномасштабну війну в Україні і все більше стурбовані її припиненням. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські силовики вважають за необхідне інтенсифікувати військові дії в Україні, а не погоджуватися на переговори, попри величезні втрати.

«У грудні 2024 року середньодобове просування російських військ уповільнилося до приблизно 9 км² після трьох місяців територіальних здобутків і значних втрат особового складу у вересні, жовтні та листопаді. Водночас російське військове командування може виявитися менш схильним, ніж Володимир Путін, толерувати такі високі втрати, якщо темпи просування продовжуватимуть сповільнюватися», – кажуть аналітики.

У ISW є інформація, що російські служби безпеки та військові офіційні особи не готові припинити війну через втрати. Вони закликають Путіна посилити військові зусилля, пропонуючи проводити часткові призови в резерв з метою заповнення поля бою живою силою та технікою.

Нагадаємо, триває 1052-й день повномасштабної війни в Україні.

Станом на ранок 10 січня Росія втратила в Україні за час повномасштабної війни 804930 осіб. А також 9741 танків, 20253 бойових броньованих машин та 21789 артилерійських систем.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.