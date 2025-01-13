Поляки розчаровані поведінкою заможних українців – міністр оборони Польщі

Міністр оборони Польщі зазначив, що поляки втомилися дивитися на молодих українських чоловіків, які їздять новими автомобілями у Польщі або зупиняються у 5-зіркових готелях

Владислав Косіняк-Камиш: Наші громадяни розчаровані тим, що деякі українці демонструють розкіш, в той час як інші платять високу ціну за мир і безпеку

Питання щодо перебування молодих українських чоловіків у Польщі стає дедалі гострішим у польському суспільстві. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у своїй заяві для Financial Times наголосив, що поляки відчувають розчарування через поведінку деяких українських чоловіків, які, втікаючи від війни, залишаються у Польщі та ведуть доволі розкішний спосіб життя. Про це пише inPoland.

Міністр оборони Польщі зазначив, що поляки втомилися дивитися на молодих українських чоловіків, які їздять новими автомобілями у Польщі або зупиняються у 5-зіркових готелях.

«Польща з перших днів війни активно підтримувала українців, надаючи гуманітарну допомогу, притулок та можливості для адаптації. Однак з плином часу у польському суспільстві зросла втома від тягаря війни, особливо коли йдеться про молодих чоловіків, які, за очікуваннями, мали б захищати свою країну. Наші громадяни розчаровані тим, що деякі українці демонструють розкіш, в той час як інші платять високу ціну за мир і безпеку», – додав Владислав Косіняк-Камиш.

За його словами, багато українських біженців наголошують, що не всі молоді чоловіки ухиляються від виконання свого обов’язку. Дехто із них працює, допомагає родинам та переказує кошти на підтримку Збройних Сил України. Проте окремі випадки зухвалої поведінки «кидають тінь на всю українську спільноту у Польщі».

«Польське суспільство і надалі залишається важливим союзником України, але такі ситуації можуть ускладнювати взаєморозуміння між народами. Для уникнення конфліктів важливо вести відкритий діалог, пояснювати реальні причини перебування українців за кордоном та демонструвати вдячність за підтримку з боку Польщі», – резюмував він.

Нагадаємо, у Польщі офіційно працевлаштовано 779,3 тис. українців, це 66,7% від усіх працюючих іноземців. Наступними у списку працівників-іноземців є білоруси, грузини та громадяни Молдови.

До слова, у 2025 році українські біженці в Польщі зможуть найпростіше знайти роботу у декількох галузях. Це може стати першим кроком до подальшої інтеграції у країні. Саме так вважають аналітики Gremi Personal. Зазначається, що у Польщі залишається великий попит на некваліфіковану робочу силу на складах.

Аналітики прогнозують, що у наступному році вакансії для українців будуть доступні на складах різного типу, включно з одягом, аптечними товарами, поліграфією, а також складах з пластиковими, гумовими та металевими деталями.