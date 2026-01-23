Україна отримає зону вільної торгівлі зі США – Зеленський

Американський лідер Трамп підтвердив, що Україна отримає зону вільної торгівлі зі США. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами, передає «Главком».

За словами Зеленського, очільник Білого дому підтримує ідею створення зони вільної торгівлі України зі США. Глава держави запевнив, що це буде позитивне рішення для українського бізнесу.

«Подивимося потім деталі, безумовно, але ми вдячні за таку пропозицію. Трамп ще раз підтвердив, що Україна це отримає», – підкреслив президент.

