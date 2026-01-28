Головна Країна Події в Україні
У столиці більше ніж 700 будинків без опалення – Зеленський

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У столиці більше ніж 700 будинків без опалення – Зеленський
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Найбільше уваги на селекторі приділили відновленню тепла

Президент України Володимир Зеленський провів черговий щоденний селектор, де заслухав доповіді про ліквідацію наслідків російських атак. Ситуація в енергетиці та теплопостачанні залишається напруженою: у столиці понад 700 багатоповерхівок досі без тепла, а на Київщині нічна атака дронів забрала життя двох людей. Президент наголосив на необхідності більшої оперативності від міської влади Києва та подякував рятувальникам і комунальникам за цілодобову роботу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Київська область: було влучання російського дрона по житловому будинку в Білогородці, двоє людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Чотирирічну дитину вдалося врятувати. Надається допомога постраждалим від цього удару. На Київщині тривають і значні відключення споживачів від електрики. У Києві частково вдалося зменшити кількість будинків, які досі без опалення. Станом на цей день таких будинків більше ніж 700 у трьох районах столиці. Ремонтні бригади працюють по максимуму. На допомогу столиці залучені бригади майже з усієї нашої держави. Але потрібно значно більше оперативності в рішеннях саме на міському рівні у Києві», – зазначив Зеленський.

Найбільше уваги на селекторі приділили відновленню тепла.

  • Київ: Кількість будинків без опалення вдалося зменшити, проте станом на 28 січня їх залишається понад 700 у трьох районах (переважно на лівому березі). До робіт залучені ремонтні бригади з усієї України.
  • Кривий Ріг: Після нічного ракетного удару балістикою ситуація погіршилася. Станом на ранок без тепла були 243 будинки, проте через гідроудари та пошкодження магістралей кількість може зростати.
  • Дніпровщина: У Синельниківському та Кам’янському районах тривають відновлювальні роботи на об'єктах енергетики.

МВС доповіло про роботу пунктів підтримки. За минулу добу понад 6 200 людей отримали гаряче харчування. Президент запевнив, що держава має достатній резерв, щоб за потреби розширити мережу пунктів допомоги, враховуючи прогнозоване синоптиками похолодання.

«Доповідали також по ситуації в Одесі та області, на Кіровоградщині, Полтавщині, у Вінницькій і Чернівецькій областях, у Херсоні та на Миколаївщині. Вдячний усім працівникам енергетичних компаній, комунальних служб, ДСНС України, які задіяні в роботах фактично цілодобово й повертають людям базові умови життя. Дякую кожному, хто зараз справді з людьми, зі своїми громадами», – підкреслив Зеленський.

Як відомо, у Києві тривають інтенсивні відновлювальні роботи на об'єктах критичної інфраструктури. Як повідомив мер міста Віталій Кличко, станом на сьогодні без теплопостачання залишаються 737 житлових будинків. Переважна більшість із них розташована у Деснянському районі. 

