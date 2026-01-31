Як убезпечитись при відключеннях світла? Ексміністр Плачков дав пораду українцям

Зарядні пристрої, телевізори, комп’ютери та іншу техніку не варто залишати під’єднаними до мережі, особливо якщо нікого немає вдома

«Відключення електроенергії – це серйозні коливання напруги»

У період регулярних відключень електроенергії особливої уваги потребують питання безпеки в побуті. Тому українцям необхідно переглянути свої споживацькі звички. На цьому в інтерв’ю «Главкому» наголосив колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков.

«Відключення електроенергії – це серйозні коливання напруги. Тому без необхідності не можна залишати електроприлади увімкненими в розетки», – зазначив Плачков.

За його словами, зарядні пристрої, телевізори, комп’ютери та іншу техніку не варто залишати під’єднаними до мережі, особливо якщо нікого немає вдома. Працювати має лише мінімально необхідна кількість приладів.

Окремо ексміністр звернув увагу на використання газових плит для обігріву приміщень. Така практика, застерігає він, маж певні ризики.

«Якщо газова плита використовується для опалення, теж треба бути дуже обережними: можна без кисню лишитися», – підкреслив Плачков.

Він додав, що в нинішніх умовах складно радити щось принципово нове, однак дотримання базових правил безпеки може зберегти здоров’я і життя під час енергетичних обмежень.

До слова, колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков повідомив, що внаслідок масованих атак Росії пошкоджено щонайменше 80% енергетичної інфраструктури України. Тож, попри збереження цілісності енергосистеми, Україна перебуває у критичній ситуації через гострий дефіцит енергообладнання та фінансування для його відновлення.