Нардеп Костенко пояснив, чому перемовини наразі є невигідними для України

«Якщо ми протримаємось до весни, то це вже буде зовсім інший розклад», – заявив Костенко

Костенко вважає, що варто вести переговори вже після потепління

Україна наразі преребуває в умовах, коли перемовини є невигідними. Навесні ситуація буде інша. Як інформує «Главком», про це сказав народний депутат, секретар Комітету ВРУ з питань нацбезпеки Роман Костенко в інтерв’ю DW.

«У української делегації стоїть питання не віддавати території. У росіян стоїть питання забрати ці території», – зауважив парламентар.

На запитання, як зробити так, щоб мирні перемовини були вигідними саме для України, Костенко наголосив: «В тих умовах, в яких ми є зараз, перемовини є невигідними для України».

Він додав, що «якщо ми протримаємось до весни, то це вже буде зовсім інший розклад», адже «вже не буде такого тиску».

Костенко також підкреслив, що зупинення росіян на полі бою, знищення хоча б 80-90% їхніх дронів в полях, при перетині українських кордонів, «це вже не буде питання «віддайте нам території».

«Буде зовсім інше, коли буде Україна казати: «А віддайте нам АЕС, а віддайте нам Кінбурнську косу, бо нам потрібно вивільнити порти… Віддайте нам нову Каховку, бо це наша територія, нам потрібно знову відновити греблю»… Це були три ключові точки, які ще раніше, до того, як Росія захотіла забрати територію Донецька, – ці питання завжди були дискусійні», – сказав депутат.

Раніше президент України Володимир Зеленський констатував суттєву зміну риторики російської делегації під час другого раунду переговорів в Абу-Дабі. За словами глави держави, представники Кремля нарешті відмовилися від «пустопорожніх екскурсів в історію» та перейшли до обговорення прикладних питань, хоча рівень довіри до них залишається нульовим.

Також Зеленський повідомив про нові часові межі, які американські партнери окреслили для завершення активної фази війни. За словами глави держави, США зацікавлені у фіналізації мирного процесу до початку літа 2026 року.