Politico розкрило деталі «плану процвітання» для України на $800 млрд

Документ передбачає 10-річний план відновлення України і прискорений шлях до ЄС

Видання Politico оприлюднило деталі проєкту угоди між Європейським Союзом і США щодо так званого «плану процвітання» для України, який передбачає інвестиції на суму близько 800 млрд доларів та десятирічну стратегію відновлення. Про це повідомляє «Главком».

Згідно з матеріалами, проєкт угоди на 18 сторінках окреслює 10-річний план відбудови України та її «прискорений» шлях до членства в Європейському Союзі. Йдеться про документ, який Єврокомісія розіслала до столиць країн-членів напередодні саміту 22 січня, де його обговорювали, повідомили троє європейських посадовців і дипломатів на умовах анонімності.

Стратегія фінансування розрахована до 2040 року та передбачає також «100-денний план» запуску проєкту. Водночас у документі зазначається, що ключовою проблемою залишається залучення зовнішніх інвестицій в умовах відсутності надійних гарантій завершення війни.

«План процвітання» був розроблений як розвиток однієї з ідей «плану з 20 пунктів», який базувався на початковому «мирному плані» Дональда Трампа. У проєкті США відводиться «провідна роль» у відновленні України, однак не як прямому донору, а як «стратегічному економічному партнеру, інвестору та гаранту довіри».

Передбачається, що протягом наступних 10 років ЄС, США та міжнародні фінансові установи, зокрема МВФ і Світовий банк, інвестують в Україну близько $500 млрд державного і приватного капіталу. Європейська комісія планує додатково внести 100 млрд євро у вигляді бюджетної підтримки та гарантій для інвестицій у межах наступного семирічного бюджету ЄС після 2028 року. Очікується, що це дозволить залучити ще 207 млрд євро приватних інвестицій.

США, своєю чергою, мають намір залучати капітал через американсько-український Фонд інвестицій, однак конкретні обсяги фінансування не уточнюються. У документі зазначається, що американські інвестори зацікавлені у вкладеннях у видобуток корисних копалин, інфраструктуру, енергетику та технологічний сектор України.

До слова країни «Групи семи» та низка інших партнерів провели з Україною координаційну зустріч у форматі G7+ щодо її термінових потреб для стабілізації енергосистеми після російських атак.