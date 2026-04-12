NYT: Соратники Орбана масово переходять до опозиції

Аліна Самойленко
Прем'єр-міністр Угорщини стикається з найсильнішим виборчим викликом за 16 років свого перебування при владі

Минулого тижня віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідав Угорщину, де публічно похвалив Колегіум Матіаса Корвінуса (MCC) як бастіон «вільного мислення». Проте всередині самої країни назрів серйозний розкол. Ключові кадри інституцій, які роками вважалися опорою режиму Віктора Орбана, починають відкрито заявляти про цензуру, тиск та російське втручання. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

За словами дослідника коледжу Залана Алконйї, науковці MCC перебувають під постійним тиском: вони змушені публікувати лише те, що відповідає лінії уряду «Фідес».

Алконйї зізнався, що роками практикував самоцензуру щодо Росії. Від нього вимагали підтримувати тезу Орбана про те, що головною загрозою для Європи є Україна, а не РФ, а допомога Києву з боку ЄС – це помилка. На знак протесту дослідник розмістив на своєму балконі банер опозиційної партії «Тиса» та засудив «безпрецедентне» втручання Росії в угорські вибори.

Хвиля «перебіжчиків»: хто залишає команду Орбана? Список тих, хто порвав із чинною владою, стрімко зростає. Це фахівці з різних сфер, які більше не хочуть миритися з політизацією своєї роботи:

  • Віктор Норман Віраґ: колишній високопосадовець Національного бюро розслідувань. Він заявив, що 80% його діяльності полягало у виконанні політичних замовлень, зокрема закритті справ проти російських кіберзлочинців.
  • Зомбор Березвай: ексголовний економіст Антимонопольного управління. Він пішов із посади, оскільки йому заважали розслідувати діяльність компаній, пов’язаних із партією «Фідес».
  • Сільвестер Палінкаш: капітан армії, який раніше був обличчям вербувальних кампаній уряду.

Масовий вихід кадрів відбувається на тлі падіння рейтингів «Фідес». Опозиційна партія «Тиса», очолювана колишнім прихильником Орбана Петером Мадяром, обіцяє припинити використання державних коштів для побудови політичних мереж і повернути активи, які уряд передав MCC.

Ті, хто наважується виступити проти Орбана, стикаються з жорсткою реакцією. Пастор Габор Івані, який колись був близьким другом прем’єра, роками потерпає від поліцейських рейдів та податкових перевірок. Нещодавно він став жертвою брудної кампанії з дезінформації: на фейкових сайтах, створених російськими хакерами, його звинуватили у жорстокому поводженні з дітьми. Експерти вважають, що Москва активно допомагає Орбану дискредитувати опонентів перед виборами 2026 року.

Ситуація свідчить про глибоку кризу ідентичності в Угорщині. Навіть ті, хто роками мовчав заради кар'єри, тепер бачать у пануванні «Фідес» загрозу національній безпеці через надмірний вплив Росії.

Раніше повідомлялося, що візит віцепрезидента США Джей Ді Венса до Будапешта напередодні парламентських виборів, що відбудуться цієї неділі, 12 квітня, підкреслив стратегічну роль Угорщини для адміністрації Дональда Трампа. 

За 16 років при владі Віктор Орбан створив систему «інформаційної автократії», яку рух MAGA розглядає як інтелектуальний та інституційний центр для майбутньої «трампівської революції» в Європі. Будапешт фактично став штаб-квартирою для американських правих консерваторів, пропонуючи модель боротьби з імміграцією, ліберальними цінностями та екологічним порядком денним.

Як відомо, лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр побачив позитивний сигнал у виступі віцепрезидента США Джей Ді Венса під час його візиту до Будапешта, хоча той прибув для підтримки чинного прем’єра Віктор Орбан. 

Мадяр звернув увагу на заяву Венса про те, що Сполучені Штати співпрацюватимуть із будь-яким новим прем’єр-міністром Угорщини.

