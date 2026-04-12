В Угорщині проходять парламентські вибори: головні опоненти вже проголосували

Виборчі дільниці працюватимуть до вечора, а перші результати екзит-полів стануть відомі вже незабаром

Сьогодні в Угорщині стартувало голосування, яке може стати історичним поворотом для країни та всього Європейського Союзу. Вперше за останні 16 років чинний проросійський прем'єр-міністр Віктор Орбан опинився за крок до втрати влади, поступившись у рейтингах опозиційному лідеру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Чинний прем'єр-міністр та очільник партії «Фідес» Віктор Орбан уже відвідав виборчу дільницю та віддав свій голос. Попри впевнену риторику попередніх років, цього разу атмосфера навколо його команди є напруженою.

Його головний опонент – Петер Мадяр, лідер опозиційної партії «Тиса», також уже проголосував. Мадяр, який стрімко увірвався в угорську політику, став уособленням прагнень до змін та європейського курсу країни.

Лідер опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр також вже на одній із виборчих дільниць. Згідно з опитуваннями, рейтинг «Тиси» – приблизно 38-41%, що на 7–9%…

Згідно з останніми соціологічними дослідженнями, симпатії угорців суттєво змінилися. Партія «Тиса» впевнено лідирує в симпатіях виборців:

Рейтинг партії «Тиса»: варіюється в межах 38–41%;

Відрив: опозиція випереджає партію Орбана «Фідес» на 7–9%.

Такий розрив дає серйозні підстави вважати, що 16-річне безперервне перебування Віктора Орбана при владі може завершитися вже сьогодні.

Для України результати цих виборів мають стратегічне значення. Віктор Орбан неодноразово блокував ініціативи ЄС щодо допомоги Києву та підтримував тісні зв'язки з Кремлем. Зміна влади в Будапешті може призвести до розблокування важливих європейських фондів, покращення двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною та посилення єдності Європейського Союзу у питанні протидії російській агресії.

Нагадаємо, у неділю вранці в Угорщині розпочалося голосування на парламентських виборах, результати яких можуть стати історичними. Виборчі дільниці відкрилися о 6:00 за Будапештом і працюватимуть до 19:00. У перегонах беруть участь п'ять партій, проте основне протистояння розгортається між «Фідес» Віктора Орбана, який перебуває при владі з 2010 року, та опозиційною партією «Тиса» Петера Мадяра. Мадяр, колишній соратник прем'єра, перейшов в опозицію лише у 2024 році й, згідно з незалежними соцопитуваннями, має високі шанси на впевнену перемогу.