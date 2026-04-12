В Угорщині рекордна явка на виборах: як відреагував Орбан

Явка виборців наразі найвища там, де підтримка партії Віктора Орбана «Фідес» найменша

На парламентських виборах в Угорщині, які можуть покласти край 16-річному перебуванню при владі прем’єр-міністра Віктор Орбана, зафіксовано рекордну явку виборців. Як інформує «Главком», про це повідомляє угорське видання Telex.

Станом на 13:00 явка виборців становила 54,14%. На попередніх виборах 2022 року станом на цю годину проголосувало лише 40% виборців.

Прикметно, що активно голосують мешканці столиці країни та великих міст. Тобто явка виборців наразі найвища там, де підтримка партії Віктора Орбана «Фідес» найменша.

Однак ситуація може змінитися у другій половині дня, коли активніше починають голосувати села.

Голосування триватиме до 20:00, а перші результати очікуються ввечері.

Згідно з більшістю опитувань, фаворитом перегонів є опозиційний політик Петер Мадяр, який очолює партію «Тиса».

Після голосування в Будапешті Мадяр заявив, що у разі перемоги зміцнить позиції країни в ЄС і НАТО та активніше боротиметься з корупцією.

Водночас Орбан, який також уже проголосував, заявив журналістам: «Я тут, щоб перемогти».

Чинний прем’єр-міністр Угорщини з тривогою прокоментував рекордну явку виборців.

«Голосує надто багато людей. Це означає одне: якщо ми хочемо захистити безпеку Угорщини, жоден патріот не може залишитися вдома! Тільки «Фідес»! Вперед, до перемоги!», – написав він у соцмережах.

На виборах 12 квітня угорці мають обрати 199 депутатів Національної асамблеї – однопалатного парламенту Угорщини. Його склад обирають на чотири роки. Партія, що отримала парламентську більшість або перемогла на виборах і сформувала коаліцію, отримує можливість сформувати уряд.

Нагадаємо, парламентські вибори в Угорщині ознаменувалися неочікуваним демаршем всередині провладної верхівки. Міхай Секе-Тот, сільський голова громади Боча та багаторічний член правлячої партії «Фідес», відкрито заявив, що віддав свій голос за головного опонента Віктора Орбана – партію «Тиса».

Нагадаємо, що згідно з останніми опитуваннями, опозиційна «Тиса» випереджає провладну партію на 7–9%.

Чинний прем'єр-міністр та очільник партії «Фідес» Віктор Орбан уже відвідав виборчу дільницю та віддав свій голос. Попри впевнену риторику попередніх років, цього разу атмосфера навколо його команди є напруженою.

Його головний опонент – Петер Мадяр, лідер опозиційної партії «Тиса», також уже проголосував. Мадяр, який стрімко увірвався в угорську політику, став уособленням прагнень до змін та європейського курсу країни.