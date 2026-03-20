«Як 6-річна дитина». ЄС висловився про Орбана: деталі

Лідери ЄС розділилися у підходах: одні посилили тиск, інші намагаються переконати прем’єра Угорщини

Лідери Європейського Союзу розділилися у ставленні до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на тлі його відмови підтримати кредит Україні у розмірі €90 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

За словами кількох джерел, Орбан порушив обіцянку, яку дав на грудневому саміті, де погодився підтримати фінансову допомогу Україні. Така позиція, як зазначають співрозмовники, підриває основу ухвалення рішень у ЄС, яка базується на дотриманні домовленостей між державами-членами.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після саміту заявив, що дії угорського прем’єра порушують фундаментальні принципи співпраці в Євросоюзі. «Це серйозне порушення принципу лояльності між державами-членами, підриває здатність Європейського Союзу діяти та шкодить репутації ЄС в цілому», – наголосив він.

На тлі загострення ситуації на Близькому Сході європейські лідери розраховували принаймні забезпечити фінансування для України, яка протистоїть російській агресії. Водночас позиція Будапешта ускладнила досягнення цього рішення.

Під час саміту країни ЄС фактично поділилися на два табори. Більшість лідерів обрали жорстку лінію, посиливши політичний тиск на Орбана. «Це була дуже, дуже жорстка критика, і відчуття було таке, що так просто не може тривати. Я ніколи не чув такої жорсткої критики на саміті ЄС щодо когось, ніколи», – заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Водночас частина політиків спробувала іншу тактику. Зокрема, прем’єрка Італії Джорджія Мелоні та представники Бельгії намагалися переконати Орбана через більш м’який підхід, апелюючи до розуміння його позиції. «Ви повинні ставитися до нього як до 6-річної дитини, ви повинні підлаштовуватися під нього», – сказав один із дипломатів.

За даними джерел, частина європейських лідерів розраховує, що ситуація може змінитися після парламентських виборів в Угорщині, запланованих на 12 квітня. У разі зміни влади новий уряд може переглянути позицію щодо блокування рішень ЄС.

Водночас Франція та Німеччина не виявили готовності витрачати значний політичний ресурс на переконання Орбана під час цього саміту. Як зазначає одне з джерел Politico, лідери не хотіли також допомагати угорському прем’єру у його виборчій кампанії.

Нагадаємо, що прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини – Віктор Орбан та Роберт Фіцо відмовилися підписати підсумкові висновки щодо підтримки України.