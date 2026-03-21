Трамп порадів смерті ексдиректора ФБР, який розслідував його зв’язки з Росією

Роберт Мюллер проводив розслідування ймовірних зв’язків між російським урядом та президентською кампанією Трампа 2016 року

Президент США Дональд Трамп заявив, що радий смерті колишнього директора ФБР та федерального прокурора Роберта Мюллера, який очолював розслідування його зв’язків з Росією під час виборів 2016 року. Як інформує «Главком», американський президент відреагував на новину про смерть Мюллера коротким дописом у своїй соцмережі Truth Social.

«Роберт Мюллер щойно помер. Добре, я радий, що він мертвий. Він більше не може завдавати шкоди невинним людям!», – написав Трамп.

Мюллер обійняв посаду директора ФБР за тиждень до терористичних атак 11 вересня 2001 року і, за погодженням Сенату та прохання президента Барака Обами, очолював спецслужбу до 2013 року – на два роки довше дозволеного 10-річного терміну.

2017 року його було призначено спеціальним радником Міністерства юстиції, якому було доручено очолити розслідування ймовірних зв’язків між російським урядом та президентською кампанією Трампа 2016 року.

Мюллер відійшов від публічного життя після завершення розслідування справи Трампа

Після майже двох років збору доказів, протягом яких він часто ставав мішенню для президента Трампа, який назвав розслідування «полюванням на відьом», Мюллер склав 448-сторінковий звіт, у якому детально виклав свої висновки.

У цьому документі йдеться про те, що «розслідування не встановило, що члени передвиборчого штабу Трампа змовлялися або координували свої дії з російським урядом у його діяльності щодо втручання у вибори».

Однак, у звіті зазначається, що «розслідування встановило, що російський уряд вважав, що виграє від президентства Трампа, і працював над забезпеченням цього результату, а передвиборчий штаб очікував, що отримає виборчу вигоду від інформації, викраденої та оприлюдненої завдяки зусиллям Росії».

Трамп розцінив звіт Мюллера як «повну перемогу» та виправдання, заявивши тоді: «Це ніколи більше не повинно статися з іншим президентом».

Мюллер відійшов від публічного життя після завершення розслідування справи Трампа, яке відбулося лише за кілька років до того, як йому діагностували хворобу Паркінсона у 2021 році.

На той час він встиг написати вступ до книги-розслідування цієї справи «Втручання: внутрішня історія Трампа, Росії та розслідування Мюллера».

Роберт Мюллер помер у віці 81 рік.

