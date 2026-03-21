Трамп порадів смерті ексдиректора ФБР, який розслідував його зв’язки з Росією

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Трамп заявив, що радий смерті Роберта Мюллера
Роберт Мюллер проводив розслідування ймовірних зв’язків між російським урядом та президентською кампанією Трампа 2016 року

Президент США Дональд Трамп заявив, що радий смерті колишнього директора ФБР та федерального прокурора Роберта Мюллера, який очолював розслідування його зв’язків з Росією під час виборів 2016 року. Як інформує «Главком», американський президент відреагував на новину про смерть Мюллера коротким дописом у своїй соцмережі Truth Social.

«Роберт Мюллер щойно помер. Добре, я радий, що він мертвий. Він більше не може завдавати шкоди невинним людям!», – написав Трамп.

Мюллер обійняв посаду директора ФБР за тиждень до терористичних атак 11 вересня 2001 року і, за погодженням Сенату та прохання президента Барака Обами, очолював спецслужбу до 2013 року – на два роки довше дозволеного 10-річного терміну.

2017 року його було призначено спеціальним радником Міністерства юстиції, якому було доручено очолити розслідування ймовірних зв’язків між російським урядом та президентською кампанією Трампа 2016 року.

Мюллер відійшов від публічного життя після завершення розслідування справи Трампа
Після майже двох років збору доказів, протягом яких він часто ставав мішенню для президента Трампа, який назвав розслідування «полюванням на відьом», Мюллер склав 448-сторінковий звіт, у якому детально виклав свої висновки.

У цьому документі йдеться про те, що «розслідування не встановило, що члени передвиборчого штабу Трампа змовлялися або координували свої дії з російським урядом у його діяльності щодо втручання у вибори».

Однак, у звіті зазначається, що «розслідування встановило, що російський уряд вважав, що виграє від президентства Трампа, і працював над забезпеченням цього результату, а передвиборчий штаб очікував, що отримає виборчу вигоду від інформації, викраденої та оприлюдненої завдяки зусиллям Росії».

Трамп розцінив звіт Мюллера як «повну перемогу» та виправдання, заявивши тоді: «Це ніколи більше не повинно статися з іншим президентом».

Мюллер відійшов від публічного життя після завершення розслідування справи Трампа, яке відбулося лише за кілька років до того, як йому діагностували хворобу Паркінсона у 2021 році.

На той час він встиг написати вступ до книги-розслідування цієї справи «Втручання: внутрішня історія Трампа, Росії та розслідування Мюллера».

Роберт Мюллер помер у віці 81 рік.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив чергову заяву про лідерів країн. Цього разу він обговорював українського та російського президентів. В інтерв’ю американським медіа він розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському. 

Також Трамп вчергове висловив публічну підтримку прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану напередодні парламентських виборів, побажавши йому перемоги «з великим відривом».

Читайте також

Кандидат на посаду губернатора штату New York та його однапартійці виступили на захист Куби від... США, лютий 2026 року
Куба – наступна? Що задумав Трамп
15 березня, 20:00
Раніше США обіцяли знизити штрафні тарифи для Індії з 25% до 18%
Індія відкладає торговельні переговори зі США: що відомо
22 лютого, 12:42
Тегеран у суботу під час атаки США та Ізраїля
Внаслідок ударів США та Ізраїлю по Ірану загинули щонайменше 130 мирних жителів
1 березня, 07:26
Трамп заявив, що Зеленський є перешкодою для мирної угоди з Росією
Трамп знову розкритикував Зеленського через мирну угоду з Росією
5 березня, 22:48
Шанувальниця була рада своєму кумиру Трампу, коли вона прийшла до тями
Під час виступу Дональда Трампа зомліла жінка (відео)
12 березня, 19:00
Помер актор Василь Скромний, відомий роллю у «Пригодах Електроніка»
Помер актор Василь Скромний, відомий роллю у «Пригодах Електроніка»
13 березня, 14:11
Трамп намагається домогтися відставки лідера Куби
США тиснуть на лідера Куби, щоб він залишив посаду: деталі
17 березня, 13:53
Кім Чен Ин отримав 99,93% голосів, але з’явилися 0,07% «проти»
Кім Чен Ин здобув перемогу на виборах, однак є нюанс
18 березня, 10:20
Обставини інциденту з’ясовуються
На Харківщині через вибух гранати загинув чоловік
Вчора, 22:58

У Польщі трагічно загинули двоє українців, ще один – у лікарні
У Польщі трагічно загинули двоє українців, ще один – у лікарні
Очільник угорського МЗС роками звітував Лаврову про хід засідань Євросоюзу – WP
Очільник угорського МЗС роками звітував Лаврову про хід засідань Євросоюзу – WP
Блекаут в Іспанії 2025 року: розслідування виявило 17 причин аварії
Блекаут в Іспанії 2025 року: розслідування виявило 17 причин аварії
Невдалий жарт: пасажира зняли з рейсу в Польщі через «ядерну бомбу» в багажі
Невдалий жарт: пасажира зняли з рейсу в Польщі через «ядерну бомбу» в багажі
У Південній Кореї сталась пожежа на заводі автозапчастин: 10 загиблих
У Південній Кореї сталась пожежа на заводі автозапчастин: 10 загиблих

У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
Вчора, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
Вчора, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
Вчора, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
Вчора, 17:02
«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
Вчора, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
19 березня, 15:33

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
