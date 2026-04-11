Трамп пообіцяв підтримати економіку Угорщини, якщо Орбан переможе на виборах

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп пообіцяв підтримати економіку Угорщини, якщо Орбан переможе на виборах
фото: AP

Незважаючи на підтримку Дональда Трампа, прем'єр-міністр Угорщини стикається з найсильнішим виборчим викликом за 16 років свого перебування при владі

Дональд Трамп заявив про готовність своєї адміністрації надати масштабну підтримку економіці Угорщини. Про це пише «Главком» із посиланням на його пост.

За словами Трампа, Сполучені Штати можуть застосувати весь свій економічний потенціал для зміцнення країни, якщо у цьому виникне потреба у прем’єр-міністра Віктора Орбана та угорського народу.

Американський президент підкреслив, що такий підхід раніше вже практикувався щодо ключових союзників США. Трамп також висловив зацікавленість у майбутніх інвестиціях, пов’язуючи подальше процвітання Угорщини з продовженням керівництва чинного прем’єра.

Раніше повідомлялося, що візит віцепрезидента США Джей Ді Венса до Будапешта напередодні парламентських виборів, що відбудуться цієї неділі, 12 квітня, підкреслив стратегічну роль Угорщини для адміністрації Дональда Трампа. 

За 16 років при владі Віктор Орбан створив систему «інформаційної автократії», яку рух MAGA розглядає як інтелектуальний та інституційний центр для майбутньої «трампівської революції» в Європі. Будапешт фактично став штаб-квартирою для американських правих консерваторів, пропонуючи модель боротьби з імміграцією, ліберальними цінностями та екологічним порядком денним.

Як відомо, лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр побачив позитивний сигнал у виступі віцепрезидента США Джей Ді Венса під час його візиту до Будапешта, хоча той прибув для підтримки чинного прем’єра Віктор Орбан. 

Мадяр звернув увагу на заяву Венса про те, що Сполучені Штати співпрацюватимуть із будь-яким новим прем’єр-міністром Угорщини.

Нагадаємо, візит Венса до Будапешта відбувся 7 квітня і супроводжувався відкритою підтримкою Орбана. У своєму виступі він звинуватив Євросоюз у втручанні у вибори в Угорщині, позитивно оцінив позицію угорського прем’єра щодо війни Росії проти України та назвав його лідерство «взірцем для Європи».

Політика

Трамп пообіцяв підтримати економіку Угорщини, якщо Орбан переможе на виборах
Трамп пообіцяв підтримати економіку Угорщини, якщо Орбан переможе на виборах
Пєсков заявив, що Росія хоче не перемир'я з Україною, а міцного миру
Пєсков заявив, що Росія хоче не перемир'я з Україною, а міцного миру
«Хезболла» закликала ліванський уряд відмовитися від переговорів з Ізраїлем
«Хезболла» закликала ліванський уряд відмовитися від переговорів з Ізраїлем
«Це не вулиця з одностороннім рухом»: ЄС різко відповів на закиди США
«Це не вулиця з одностороннім рухом»: ЄС різко відповів на закиди США
Папа Римський отримав особливий подарунок від Макрона
Папа Римський отримав особливий подарунок від Макрона
«У вас немає козирів»: Трамп різко звернувся до Ірану
«У вас немає козирів»: Трамп різко звернувся до Ірану

