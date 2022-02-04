Курт Волкер розповів, яку добру звістку почув від Путіна

На думку американського дипломата, відвертість у позиції Кремля та Заходу щодо України їй на користь

«Путін дуже чітко заявляє, чого він хоче»

Російська влада гранично зрозуміло артикулювала свої вимоги до Заходу щодо виключення можливості вступу України до НАТО. Позиція Північноатлантичного альянсу щодо російських вимог також є максимально відвертою та зрозумілою. Таку думку в інтерв’ю телеканалу «Україна24» висловив американський дипломат, колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

«Добра звістка у тому, що Путін дуже чітко заявляє, чого він хоче: він хоче обмежити український суверенітет і хоче, щоб НАТО визнало це обмеження та заявило, що Україна ніколи не буде членкинею НАТО. У нього є величезні вимоги, але є і чітке заперечення з боку НАТО. Він (Путін – «Главком») також хоче багато іншого: дестабілізувати Україну, зробити так, щоб Україна ніколи не досягла успіху у розбудові демократії, він хоче щоб Сполучені Штати забралися з Європи, отже, багато хоче, але питання в тому, чи воно зреалізується», – пояснив дипломат.

Курт Волкер додав, що, вочевидь, кінцевою метою Путіна є створення «Великої, або навіть більшої Росії» і саме на це спрямовані дії Кремля на пострадянському просторі.

також Курт Волкер зазначив, що Росія не вірить у серйозність намірів США щодо підтримки України.

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